安撫市場 Rivian執行長：發行債券跟財務狀況無關

Rivian 執行長 RJ Scaringe 周二 (17 日) 表示，本月初提早發行債券的目的是趕在地緣政治風險導致資本市場收緊之前，加強公司的資產負債表，並非對公司現金和營運有任何擔憂。

Rivian 今年 3 月發行 13 億美元的可轉換綠色債券，隨後該公司表示其資金足以支撐公司運作至 2025 年，此期間不再需要籌措資金。

然而，Rivian 卻在本月 5 日宣布發行 15 億美元可轉換債券的計畫，震驚市場，引發投資者和供應商擔憂該公司的財務狀況，當日股價應聲崩跌 22%。

為了緩解這些擔憂，Rivian 執行長 RJ Scaringe 向市場表示，此回融資並非反映公司財務狀況或資金不足，而是為了創造額外的緩衝，因為公司正大量投資打造 R2 電動車，必須確保不會面臨過度受限或資產負債表太緊繃的風險。

Scaringe 說：「我們無法控制宏觀經濟環境，無法控制政治衝突，這些都是真正存在的風險，且不會只影響 Rivian，而會對我們的資本市場和這些資本市場的流動性構成風險，並非對 R2 執行和成本結構方面的信心不足。」

儘管市場領導者特斯拉 (TSLA-US) 為刺激需求疲軟而引發價格戰，Rivian 仍一直戮力提高產量以滿足需求，並加倍削減成本以限制現金消耗。

Rivian 本月公布的第三季交付量高於預期，因產量增加，但卻沒有進一步提高全年生產 5.2 萬量的目標，令投資者大失所望，加上再度宣布發行債券計畫，引發市場不安。

Rivian 下月初將公布第三季財報，Scaringe 拒絕當前就生產目標發表評論。Scaringe 今年 8 月表示，儘管供應鏈明顯有所改善，但產量預測上仍存在一些揮之不去的風險。當時他上修全年產量目標 2000 輛。

截至 9 月 30 日，Rivian 的現金餘額估計為 91 億美元，低於 6 月的 102 億美元。

Rivian 周二股價上漲 1.22%，收每股 19.90 美元，今年迄今約漲 8%。