〈財報〉Rivian Q3虧損小於預期 上調全年產量預測 盤後漲逾4%

電動車廠 Rivian Automotive 周二 (7 日) 公布第三季虧損小於預期，並上調全年產量預測。考量市場當前對電動車的看法，此表現相當不錯，因此激勵該股盤後漲逾 4%。

Q3 財報關鍵數據 vs 華爾街預期共識

調整後每股虧損：1.19 美元 vs. 1.31 美元

營收：13 億美元 vs 13 億美元

現金使用量：約 11 億美元

Rivian 第二季營收為 11 億美元，調整後每股虧損 1.08 美元。虧損不會讓投資者感到驚訝，他們期待看到改善，尤其是現金流方面。Rivian 第三季現金使用量近 11 億美元，略優於華爾街預期，且低於上一季所用的 16 億美元。

華爾街預測未來幾季的現金使用量為每季 10 億至 14 億美元。

現金使用量數據看起來良好，產量預測值也不錯。Rivian 將今年產量預測值自 5.2 萬輛左右上調至 5.4 萬輛，意味著第四季產量估計 14300 輛，略高於華爾街預估的 14000 輛。交付量和產量應會密切相互反映。

Rivian 第三季創下 16304 輛的產量新高紀錄，不僅高於前季的 13992 輛紀錄，更自去年同期 7363 輛的產量翻倍上升。

Rivian (RIVN-US) 周二股價收高 1.40%，盤後上漲 4.48%，報每股 18.20 美元。但今年迄今仍跌 5%，係因該股過去三個月下跌約 28%，同期 S&P 500 指數和那斯達克綜合指數分別下跌約 3% 和 2%。

自從特斯拉 10 月 18 日公布疲弱的財報後，資人一直擔心電動車需求放緩，隨後福特 (F-US) 和通用汽車 (GM-US) 也發布財報，顯示電動車相關支出放緩。此外，電動車供應商安森美半導體 ( ON Semiconductor) (ON-US) 也預料第四季銷售疲弱。

這些消息均令投資者不安，因此 Rivian 的產量預測令人欣慰。

然而，投資者仍應為周三更大的交易波動作好準備，選擇權市場示意該公司發布財報後，股價將上漲或下跌 10% 左右，在過去 4 季公布財報後，該股平均上漲或下跌 12%。(該期間兩次上漲、兩次下跌)

Rivian 第三季末帳面現金和投資約 91 億美元，低於第二季末的約 116 億美元。Rivian 也在 10 月初出售了 15 億美元的可轉換債券，但並未反映在第三季末的資產負債表。

Rivian 帳面現金和投資加上可兌換現金約 110 億美元，其總市值約為 165 億美元，僅較其現金餘額略高一些。

Rivian 的企業價值（市值加上債務減去現金）約為 90 億美元，約為 2024 年預期營收的兩倍，特斯拉 (TSLA-US) 股價約 2024 年預估營收的 6.7 倍、電動車同業 Lucid (LCID-US) 約 9 倍。