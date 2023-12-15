〈紐約匯市〉Fed轉鴿拖累美元續貶 歐元、英鎊同創一個月來最佳單日表現

在聯準會 (Fed) 暗示可能在明年降息後，美元周四 (14 日) 遭遇廣泛拋售，兌歐元匯價跌至兩周低點，兌日元貶至四個多月低點。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.91%，至 101.94，為 8 月 10 日以來最低。在數據顯示美國 11 月零售銷售意外成長後，美元收復部分貶勢。

與此同時，歐洲央行和英國央行聲明必須在更長時間內維持高利率，為歐元和英鎊帶來支撐。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三 (13 日) 會後表示，貨幣緊縮可能已經結束，有關降息的討論正在進入人們的視野。根據 Fed 最新點陣圖，多數官員預測明年將至少降息 75 個基點。

美國銀行全球研究部 G10 外匯策略主管 Athanasios Vamvakidis 表示：「聯準會昨天非常鴿派，市場對鮑爾保持平衡基調有強烈共識，反之鮑爾卻加強鴿派語調。」

聯邦基金期貨交易員現在幾乎完全預期 Fed 將在 3 月降息 25 個基點，2024 年底前降息 150 個基點。

ForexLive 首席貨幣分析師 Adam Button 表示：「過去六周以來，市場一直認為通膨不再具有黏性，不會出現任何問題，現在各國央行證實了這一點。市場的運作概念是，利率將及時回到低水平，更全面的想法是，我們將回到 2010 年代低成長和低通膨的時代，而非 1970 年代通膨波動的時期。」

歐元勁揚 1.1% 至 1.0991 美元，登上 11 月 29 日以來最高，且單日升幅為 11 月 14 日以來最大。

歐洲央行 (ECB) 周四維持利率不變，重申通膨預期雖低，借貸成本仍將繼續保持在歷史高點，澆熄市場對於央行即將降息的預期。

摩根大通私人銀行全球外匯策略主管 Samuel Zief 稱：「歐洲央行無法超越聯準會昨日的鴿派轉向。ECB 繼續暗示已完成升息，但最新經濟預測表明，他們沒有理由急著採取限制性較少的政策。」

同日，英國央行 (BOE) 也宣布按兵不動，表示利率需要在「較長一段時間內」維持高檔。英鎊勁揚 1.2% 至 1.2764 美元，為 8 月 22 日以來最高水平，與歐元同創 11 月 14 日以來最佳單日表現。

美元兌瑞士法郎一度貶至四個月低點，截稿前下跌 0.43% 至 0.8676 瑞郎。瑞士央行如預期將利率穩定在 1.75%，坦承上季通膨壓力略微降溫。

在挪威央行意外升息 1 碼，使利率達到 4.5% 後，挪威克朗大漲 2.5%，至 10.5085 克朗兌 1 美元，創四個月新高。挪威央行表示，利率可能會在一段時間內維持在當前水平。

日元升 0.6%，至 141.95 日元兌 1 美元。對日本央行即將在下周結束負利率政策的預期，在很大程度上受到打壓，但瑞穗證券 (Mizuho Securities) 首席貨幣策略師 Masafumi Yamamoto 認為，日本央行可能對聲明進行調整，例如釋出必要時將毫不猶豫放寬政策的語調。

Yamamoto 表示，這種變化可被視為「邁向正常化的一步」，可能對日元有利。

澳幣連兩日走升，上漲 0.6% 至 0.6699 美元，創 8 月以來最高。澳洲公布 11 月國內淨就業人口激增 6.15 萬人，遠高於市場預期；儘管數據顯示第三季紐西蘭經濟意外萎縮，紐幣仍漲逾 0.5% 至 0.6205 美元。

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