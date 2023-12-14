台泥攜台糖建置花東充電站連線 NHOA.TCC明年再增10站點

台泥 (1101-TW) 今 (14) 日宣布，旗下台泥儲能 NHOA.TCC 充電站攜手台糖，正式啟動 NHOA.TCC「花蓮糖廠站」與「台東糖廠站」，完成宜花東充電站連線，預計明年台灣將新增 10 個 EnergyArk 充儲一體示範站點。

台泥說明， NHOA.TCC 充電站皆搭配儲能系統，2024 年起新設站點將全部使用自行研發的「能源方舟 EnergyArk 儲能櫃」，結合穩定快充 120/180kW、城市商用充電 30kW，未來將更進一步深入桃園、西部、南部之都會區、商辦、大型商場及環島旅遊景點。

台泥儲能副總王建全表示，很高興台糖加入 Earth Helper 減碳永續夥伴，雙方一起攜手落實能源轉型，打造花東縱谷沿線最重要的充儲一體充電站。台泥儲能與台糖也共同推動充電經濟，串聯台糖花蓮及台東兩處糖廠在地觀光資源與優勢，提供電動車主及親友遊憩與多元消費的愉悅體驗。

台糖副總經理黃進良指出，政府 2050 淨零排放路徑中，十二項關鍵戰略行動計畫之一就是運具電動化，鼓勵轉換使用電動車，充足的充電設施和便利性很重要，台糖目前已經建置完成 56 槍，預計後年達到 106 槍，希望未來與台泥儲能雙方繼續穩健合作。

台泥儲能自 2022 年推出充電品牌 NHOA.TCC 後，訴求人車一起充電、重視充電場域體驗並致力推出創新服務，包括首創 LINE 啟動充電、充電站設有各式轉接頭服務各廠牌車主、結合車牌辨識語音提醒的預約車位服務等。