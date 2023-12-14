〈台幣〉Fed放鴿 央行調節仍強升近2角收31.33元 創2周新高

美國聯準會 (Fed) 宣布利率不變，暗示明年將降息三次，美元指數應聲下挫，台北股匯上演雙漲走勢，新台幣兌美元一度站上 31.2 字頭，終場在央行介入穩匯下，以 31.33 元作收，強升 1.96 角，創下 2 周以來新高，台北及元太外匯市場總成交值放大至 20.325 億美元。

外資今天積極匯入，帶動新台幣強勁走升，升幅一度逼近 3 角，最高來到 31.244 元，終場收在 31.33 元，強升 1.96 角。台股今天大漲 184 點，收在 17653 點，創 22 個月新高，三大法人合計買超 340.59 億元。

美元指數暴跌 1.15%，日元狂升 2.68%，韓元也勁揚 1.89%，新加坡幣強升 1.07%，人民幣、新台幣約升值 0.63-0.64%，歐元也升 0.89%。在風險偏好改善下，熱錢積極回流亞洲市場。

美國聯準會 (Fed) 周三 (13 日) 公布聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議結果，將基準利率區間維持在 5.25% 至 5.5% 不變，一如市場預期。這是 Fed 自 7 月將利率升至 22 年高點以來，連續第三度按兵不動。點陣圖顯示，委員會成員預期 2024 年將至少降息三次。

