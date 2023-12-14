〈台幣〉熱錢狂潮席捲亞洲 狂升逾2.5角攀2周新高

美國聯準會 (Fed) 最新點陣圖中暗示升息周期已結束，明年將展開降息，美元指數 13 日應聲重挫，帶動市場風險情緒升溫，熱錢大舉回流亞洲市場，新台幣兌美元匯率今 (14) 日狂升 2.54 角，一舉衝破 31.5、31.4、31.3 元三道關卡，觸及 31.272 元，創逾 2 周以來新高，呈現股匯雙漲走勢。

新台幣兌美元今天擺脫盤整格局，在資金簇擁下，早盤直接衝上 31.2 字頭，為 12 月以來的高點，不過，新台幣升值速度過猛，將引來央行關注，盤中將適時介入調節，預料今天整體成交量將會較前一日暴增。

Fed 於台灣時間 14 日凌晨公布最新利率決策，將基準利率區間維持在 5.25% 至 5.5% 不變，一如市場預期。這是 Fed 自 7 月將利率升至 22 年高點以來，連續第三度按兵不動。點陣圖也顯示，FOMC 委員會成員預期 2024 年將至少降息三次。

此外，台灣中央銀行將在下午舉行第四季年終理監事會議，市場預期政策利率將「連三凍」，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持 1.875%、2.25% 和 4.125%。市場關注央行對於經濟成長預測、通膨、新台幣匯率及房市管制措施等重要議題。