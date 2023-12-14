〈央行理監事會〉房價仍居高不下 楊金龍：選擇性信用管制暫不退場

中央銀行今 (14) 日召開今年最後一場理監事會議，決議利率連三凍，外界關注房市選擇性信用管制措施是否調整，總裁楊金龍表示，目前來看，房價僅微幅下降，暫時不考慮退場，但同時會與金管會密切合作，擬再做一次金融業對房市風險控管的壓力測試。

楊金龍指出，央行自 2020 年 12 月以來，五度調整選擇性信用管制措施，有助銀行控管不動產授信風險，避免信用資源過度流向不動產市場。此外，央行自去年 3 月迄今五度升息及二度調升存款準備率，有助強化選擇性信用管制措施成效。

央行說明，近期全體銀行建築貸款成長持續走緩，購置住宅貸款成長隨房市交易成長回升而增加，不過，自管制措施實施以來，不動產貸款成長明顯趨降，且不動產貸款之逾放比率仍維持低檔，信用品質尚屬良好。

央行強調，將密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，並持續檢視不動產貸款情形與本行管制措施的執行成效，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。

媒體詢問，國內房市是否已經軟著陸，楊金龍表示，這很難定義，政府的立場是希望價格可以慢慢的調整下來，但現在來看，僅微降而已，若以基本面來看，台商大量回台投資，帶動很多地方需要開發，包括科學園區等，其他國家投資也進來了，因此，基本面是有實質需求，因此價格下行空間有限，但同時也有炒作面，市場還是有投機的資金，使得價格撐在那邊。

楊金龍指出，央行關注二大焦點，信用資源不要太集中在房地產，觀察有沒有泡沫之虞；至於逾放比率，雖然有專家認為是落後指標，但央行上回已經跟金管會合作，認為金融業壓力測試沒有問題，會再來評估是否要再做一次。