〈陸港盤後〉Fed釋降息信號 香港股市走高

中國 A 股市場三大指數周四（14 日）收盤齊跌，但港股走高，利多是美國聯準會（Fed）釋出鴿派信號，主席鮑爾也明確表示降息已開始進入視野。

Fed 周三公布利率按兵不動後，美股三大指數直線拉升，漲幅均超 1%，道瓊工業指數創歷史新高。美元指數迅速回落，非美貨幣普漲。

滬指周四收盤跌 0.33% 報 2,958.99 點，深成指跌 0.62% 報 9,417.97 點，創業板指跌 0.63% 報 1,860.51 點；兩市成交額合計人民幣 7,370 億元，「北向資金」淨買入 34.63 億元。

燃氣、旅遊、煤炭類股強勢拉升，建築、鋼鐵、家居、電力、石油等族群上揚，釀酒、汽車、醫藥、金融等類股走低。

香港恒生指數周四收盤漲 1.07%，報 16,402.19 點，恒生科技指數漲 0.34%，報 3,698.57 點。

鮑爾在記者會上表示，儘管 Fed 不排除在適當時候進一步升息的可能性，但利率可能已經達到或接近頂峰。他還說，央行官員在本次會議中討論了降息時間點的問題。

鮑爾說：「關於何時開始放寬政策才適當的問題，已開始浮現在人們眼前，這顯然是全世界都在討論，也是我們今天在會議上談到的話題。我認為大家普遍預期這將成為我們未來討論的一個主題。」

此外，Fed 點陣圖顯示，2024 年將降息 75 基點，也就是明年將降息三次，降息幅度大於 9 月預期。

TradeStation 全球市場策略部門主管 David Russell 表示：「交易員原本預計此次發布的訊息會謹慎一點，結果卻偏鴿派，因為 Fed 承認通膨已經緩解。這是措辭上的重大變化，表明決策官員認為不太需要再大舉緊縮貨幣政策。」

Global X 投資長 Jon Maier 指出，市場正在慶祝點陣圖更接近市場期待，這不僅僅是一次維持當前利率不變的決議，這是對 Fed 長期目標的歡呼。