〈陸港盤後〉 中央經濟工作會議未提更大刺激措施 滬指再度跌破3,000點

中國 A 股市場三大指數周三（13 日）收盤齊跌，滬指再度跌破 3,000 點，中共召開了中央經濟工作會議，未強調要解決房地產市場的問題，也未宣布將提出規模更大的刺激措施，令投資人感到失望。

滬指周三收盤跌 1.15% 報 2,968.76 點，深成指跌 1.54% 報 9,476.62 點，創業板指大跌 1.66% 報 1,872.34 點；兩市成交額人民幣 7,686 億元，「北向資金」淨流出 95.9 億元。

釀酒、保險、食品飲料、地產類股同步走低，半導體、券商、石油、銀行、煤炭等族群下跌；醫藥類股逆勢拉升，新冠藥、創新藥、減肥藥等族群活躍。

香港恒生指數周三收盤跌 0.89%，報 16,228.75 點，恒生科技指數跌 1.18%，報 3,686.21 點。

中共在 12 月 11 日至 12 日於北京舉行中央經濟工作會議，全面總結 2023 年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署 2024 年經濟工作。

中共在中央經濟工作會議上強調，要積極穩妥化解房地產風險，一視同仁，滿足不同所有制建商的合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展；加快推進保障性住宅建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、「城中村」改造等「三大工程」。

不過，《彭博》指出，幾乎沒有跡象表明決策官員計劃對房地產產業採取大規模刺激措施或新的拯救措施，這讓尋求新催化劑的投資人失望了。

房地產是今年來中國股市的一大拖累，今年來《彭博》的建商類股指數幾乎腰斬，原因是房地產景氣不斷惡化，且主管機關不願大膽推出搶救措施。

思睿集團首席經濟學家洪灝說，這場會議的結果不會令人感到意外，有人可能會因沒看到具體刺激方案而感到失落。洪灝表示，中共重視安全與風險，注重高品質發展，代表現階段高品質成長比快速成長還重要。

《彭博》經濟學家朱懌說，中共坦言面臨許多熟悉的挑戰，例如內需疲弱、消費低迷、房地產風險，但中共高層並未提出新的補救措施或任何快速解決方案。

投資人對中央經濟工作會議的反應平淡，顯示中國市場的悲觀氛圍可能會延續到明年。 在今年年初經濟重啟漲勢逐漸減弱後，股市未能恢復吸引力，香港股市更成為今年來全球表現最難看的股市之一。