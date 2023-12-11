〈陸港盤後〉「國家隊」進場護盤 央企科技指數 ETF 成交額快速放量

中國 A 股市場三大指數周一（11 日）收盤齊揚，滬指接近 3,000 點，央企科技指數 ETF 成交額快速放量，成為「國家隊」進場護盤的最新跡象。

滬指周一收盤漲 0.74% 報 2,991.44 點，深成指漲 0.82% 報 9,632.61 點，創業板指漲 1.25% 報 1,915.74 點；兩市成交額合計人民幣 9,115 億元，「北向資金」淨流出 32.59 億元。

媒體類股大幅走高，煤炭、券商、半導體、汽車、保險、銀行等族群拉升，釀酒、食品飲料、鋰礦等類股下跌。

香港恒生指數周一收盤跌 0.81%，報 16,201.49 點，恒生科技指數跌 1.06%，報 3,666.51 點。

央企科技類指數 ETF 周一午後突然大幅拉升，成交額快速放量。其中南方央企科技 ETF 成交額成長尤為迅速，收漲 2.61%，全天成交額超過人民幣 5.8 億元，寫下歷史新高。

此外，中共中央在上周五召開政治局會議，表示明年要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，強化宏觀政策逆周期和跨周期調節。

川財證券認為，穩中求進是明年經濟發展的主基調，「穩增長」仍是明年的工作重點，預估明年國內生產毛額（GDP）仍能實現約 5% 的成長率。

中信證券首席經濟學家明明表示，政治局強調「穩中求進、以進促穩」，提高了「進」的重要性，代表明年的政策組合會更加積極。在明年全球經濟下行壓力較大、中國房地產市場偏弱運行的情況下，政府需要進一步增強宏觀政策的逆周期和跨周期調節力道。

在「穩中求進、以進促穩、先立後破」大方向下，財政、貨幣政策基調總體溫和，更加強調「適度」。政治局指出：「積極的財政政策要『適度』加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活『適度』、精準有效」。

根據華西證券的判斷：

財政方面，明年赤字率可能會略低於今年的 3.8%，估計在 3.5% 左右，赤字規模約人民幣 4.7 兆元，新增地方政府專項債規模約 4.2 兆元。

貨幣方面，推估有 0.5%-0.75% 的降準空間，央行可能會在春節前操作一次。此外，政府官員可能會讓政策利率（OMO 和 MLF）保持穩定或降息 10 基點左右。

中信建投說，「穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效」，貨幣政策由以前的「精準有力」改為「精準有效」，可能指向要更多盤活被低效佔用的金融資源，提高資金使用效率。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，在 2024 年物價仍可能低位運行的前景下，「靈活適度」意味著眼於提振內需，支持地方債務風險化解，央行可能分別再降息和降準一次，且上半年出手的機率較高。