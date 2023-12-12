〈陸港盤後〉 市場靜待美國CPI 滬指收復3,000點

中國 A 股市場三大指數周二（12 日）收盤漲跌互見，滬指收復 3,000 點，投資人靜待美國 11 月消費者物價指數（CPI），以了解通膨是否延續減緩趨勢。

滬指周二收盤漲 0.4% 報 3,003.44 點，深成指跌 0.08% 報 9,625.26 點，創業板指跌 0.62% 報 1,903.87 點；兩市成交額合計人民幣 7,875 億元，「北向資金」淨流出 50.24 億元。

房地產類股強勢拉升，旅遊酒店、教育、建築、紡織服裝、食品飲料、零售、釀酒、銀行、保險、醫藥等族群均走高；券商類股小幅走低，CPO、鋰礦、新型電池等族群下挫。

香港恒生指數周二收盤漲 1.07%，報 16,374.5 點，恒生科技指數大漲 1.74%，報 3,730.25 點。

聯邦公開市場委員會（FMOC）開會前夕，美國將公布通膨報告。市場普遍認為，聯準會（Fed ）將在通膨降溫方面看到更多進展。

據 FactSet 分析師預期，11 月 CPI 年率為 3.1%，升幅比 10 月的 3.2% 小，月增率則持平。

分析師預計，不包含食品和能源的核心 CPI ，年率將維持在 4% 的水準，單月增速為 0.3%，與 10 月的 0.2% 差不多。

Interactive Brokers 高級經濟學家 José Torres 表示：「整體而言，通膨壓力正在明顯減弱。」他預估，汽車、電力和取暖成本以及汽油價格下降，會進一步促使 11 月整體通膨下降，而棘手的服務業通膨，將是後續留意重點。

Torres 認為，房價持續持續放緩，證明未來服務業通膨有可能減速，他還預測，運輸和餐飲業的通膨數據也會放緩。

Saxo Markets 市場策略師 Charu Chanana 表示，如果美國 CPI 和 Fed 再次確認升息周期已經結束，這對亞洲市場來說，可能是具有里程碑意義的一周。中國中央經濟工作會議的公告也很關鍵，投資人將藉此尋找有關貨幣、財政及產業政策的蛛絲馬跡。

