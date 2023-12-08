外資買盤轉向金融股 買超中信金4.8萬張 緯創再遭調節1.1萬張

台股今 (8) 日大漲 105.25 點，終場收 17383.99 點，三大法人合計買超 122.35 億元。外資今日大舉買進金融股，包括中信金、開發金以及玉山金，而 AI 指標股緯創則再度遭調節 1.1 萬張。

統計三大法人買賣超狀況，外資買超買超 152.08 億元，投信買超 6.16 億元，自營商則站在賣方，賣超 35.89 億元。

外資今日大舉敲進金融類股，中信金買超 4.8 萬張，開發金買超 6667 張，玉山金則買超 5948 張。ETF 同樣受到外資青睞，元大台灣 50 買超 9107 張，國泰永續高股息買超 5280 張。其他個股方面，外資買超宏碁 8480 張，合機 7998 張，台積電 7907 張，華航 6307 張，至上 5553 張。

外資賣超部分，國泰 20 年美債位居第一名，賣超 1.8 萬張，而 AI 指標股緯創昨 (7) 日外資雖買超 1.2 萬張，但 11 月營收月減 2.51%，今日再度遭調節 1.1 萬張，另一 AI 概念股技嘉同樣遭賣超 6779 張。其他個股方面，國泰金及聯電賣超逾 8000 張，新光金與新興賣超逾 6000 張。

投信買賣超個股方面，買超長榮航 2500 張、技嘉 1622 張。賣超前三名則以聯電最多，共 4547 張，元大高股息 2020 張，以及華邦電 1069 張。