外資買超台股百億 期現貨不同調 力挺長榮及晶圓雙雄砍多檔美債ETF

外資今 (12) 日買超台股 102.94 億元，不過，台指期淨空單增加 1615 口，來到 9496 口。現股方面，貨櫃海運指標長榮 (2603-TW) 今日大漲半根漲停，外資加碼 1.58 萬張，也敲進晶圓雙雄共 2.1 萬張，反手則大賣群益台灣精選高息 (00919-TW)1.6 萬張及多檔美債 ETF 則遭外資調節。

外資今日買超聯電 (2303-TW)1.11 萬張、台積電 (2330-TW)9876 張，以及正文 (4906-TW)6936 張、亞翔 (6139-TW)6255 張等電子股；金控則有中信金 (2891-TW)1.55 萬張、元大金 (2885-TW)8888 張。

ETF 方面，外資買超國泰費城半導體 (00830-TW)1.55 萬張、國泰智能電動車 (00893-TW)9758 張、國泰永續高股息 (00878-TW)6970 張、富邦恒生國企正 2(00665L-TW)6646 張。

外資賣超最多的是群益台灣精選高息外，也賣超國泰 20 年美債 (00687L-TW)8937 張、元大美債 20 年 (00679B-TW)6889 張、元大美債正 2(00680L-TW)4780 張。

個股方面，外資賣超較多集中在電子股，包括華通 (2313-TW)1.27 萬張、緯創 (3231-TW)1.13 萬張、面板雙虎群創 (3481-TW)9919 張、友達 (2409-TW)7901 張，其他則有華夯 (2610-TW)8157 張、開發金 (2883-TW)6296 張等。