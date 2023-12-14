〈財報〉Adobe 2024年財測黯淡 盤後一度挫逾6%

創意軟體公司 Adobe (ADBE-US) 周三 (13 日) 發布的 2024 年財測低於預期，引發盤後一度崩跌 6% 以上。

儘管最近幾季的業績超出預期，但 Adob​​e 對新一會計年度的預期卻令華爾街大失所望。

Adobe 周三收低 1.48%，盤後下跌 5.39%，報每股 590.60 美元，但該股今年迄今已上漲 85%。

FY2024 預期關鍵數據 vs. 華爾街預期 (LSEG 查訪共識)

營收：介於 213 億美元至 215 億美元之間 vs. 217.3 億美元

調整後 EPS：每股 17.60 美元至 18 美元 vs. 18 美元

FY2023 Q4 (12/1 止) 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期 (LSEG 查訪共識)

EPS：調整後 4.27 美元 vs. 4.14 美元

營收：年增 12% 至 50.5 億美元 vs. 50.3 億美元

純益：年增 26% 至 14.8 億美元或每股 3.23 美元 (去年同期為 11.8 億美元或每股 2.53 美元)

Adobe 體驗業務 (含行銷軟體) 總裁 Anil Chakravarthy 表示，高層繼續仔細審視支出。

Adobe 執行長 Shantanu Narayen 承認，大眾可能對公司能從 Creative Cloud 軟體套裝訂閱中獲得多少前瞻性經常性營收存有疑慮。本季 Adob​​e 提高了部分訂閱的費用。

Narayen 說：「我們對這持續成為增長業務非常有信心，且定價衝擊可能被高估了。」

從本季開始，訂閱 Creative Cloud 軟體套裝的用戶可在 Photoshop 和 Illustrator 程式中使用 Adob​​e 的 Firefly 生成人工智慧 (AI) 功能。Firefly 網頁 app 的企業版也已推出，該 app 可根據手動輸入的幾個單字創建圖片。

Adobe 於 2022 年 9 月宣布以 200 億美元收購 Figma，目前仍專注於完成收購工作。該公司不同意歐盟執委會和英國監管機構的調查結果，並正在對監管機構做出回應。美國司法部也在調查該計畫中的交易。

Adobe 執行長 Shantanu Narayen 表示：「雖然司法部針對是否提出告訴沒有正式時間表，但我們預期很快會有決定。」

財測並未涵蓋 Figma 的影響。

Adobe 在另一份監管文件中表示，公司一直在與美國聯邦貿易委員會 (FTC) 合作，對與《恢復線上購物消費者信任法 (ROSCA)》相關的取消和訂閱做法進行調查。文件顯示，FTC 去年 11 月告知 Adobe，其有權進行同意談判，看是否能達成和解。

Adobe 認為其過去的行為是合法的，並表示此事可能會對財務表現產生重大影響。