〈財報〉Adobe 2024年財測黯淡 盤後一度挫逾6%

創意軟體公司 Adobe (ADBE-US) 周三 (13 日) 發布的 2024 年財測低於預期，引發盤後一度崩跌 6% 以上。
儘管最近幾季的業績超出預期，但 Adobe 對新一會計年度的預期卻令華爾街大失所望。
Adobe 周三收低 1.48%，盤後下跌 5.39%，報每股 590.60 美元，但該股今年迄今已上漲 85%。
FY2024 預期關鍵數據 vs. 華爾街預期 (LSEG 查訪共識)
- 營收：介於 213 億美元至 215 億美元之間 vs. 217.3 億美元
- 調整後 EPS：每股 17.60 美元至 18 美元 vs. 18 美元
FY2023 Q4 (12/1 止) 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期 (LSEG 查訪共識)
- EPS：調整後 4.27 美元 vs. 4.14 美元
- 營收：年增 12% 至 50.5 億美元 vs. 50.3 億美元
- 純益：年增 26% 至 14.8 億美元或每股 3.23 美元 (去年同期為 11.8 億美元或每股 2.53 美元)
Adobe 體驗業務 (含行銷軟體) 總裁 Anil Chakravarthy 表示，高層繼續仔細審視支出。
Adobe 執行長 Shantanu Narayen 承認，大眾可能對公司能從 Creative Cloud 軟體套裝訂閱中獲得多少前瞻性經常性營收存有疑慮。本季 Adobe 提高了部分訂閱的費用。
Narayen 說：「我們對這持續成為增長業務非常有信心，且定價衝擊可能被高估了。」
從本季開始，訂閱 Creative Cloud 軟體套裝的用戶可在 Photoshop 和 Illustrator 程式中使用 Adobe 的 Firefly 生成人工智慧 (AI) 功能。Firefly 網頁 app 的企業版也已推出，該 app 可根據手動輸入的幾個單字創建圖片。
Adobe 於 2022 年 9 月宣布以 200 億美元收購 Figma，目前仍專注於完成收購工作。該公司不同意歐盟執委會和英國監管機構的調查結果，並正在對監管機構做出回應。美國司法部也在調查該計畫中的交易。
Adobe 執行長 Shantanu Narayen 表示：「雖然司法部針對是否提出告訴沒有正式時間表，但我們預期很快會有決定。」
財測並未涵蓋 Figma 的影響。
Adobe 在另一份監管文件中表示，公司一直在與美國聯邦貿易委員會 (FTC) 合作，對與《恢復線上購物消費者信任法 (ROSCA)》相關的取消和訂閱做法進行調查。文件顯示，FTC 去年 11 月告知 Adobe，其有權進行同意談判，看是否能達成和解。
Adobe 認為其過去的行為是合法的，並表示此事可能會對財務表現產生重大影響。