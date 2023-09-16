Adobe靠AI度過井噴季度 為何股價大跌？

創意軟體公司 Adobe (ADBE-US) 雖然周四盤後公布的財報和財測均超出華爾街預期，但周五 (15 日) 股價仍下挫超過 4% 。

Adobe 財務長 Dan Durn 受訪時形容公司經歷了「井噴的一季」，因為推出具人工智慧 (AI) 功能的 Firefly 工具套裝組，且開始獲得回報。該公司也設法調漲訂閱價格。

Adobe 究竟哪裡不好？D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 指出，Adobe 雖在各方面執行努力，但他仍對該股維持「中立」評級，目標價 500 美元，該股周五下跌 4.21% 後，收每股 528.89 美元，意味其目標價仍隱含約 5% 跌幅。

Luria 認為，近期 AI 帶來的漲勢已經「很大程度反映在現行股價中」，過去一年該股已上漲 76%。

但其他分析師仍然看好該股，加拿大皇家銀行資本市場分析師對該股給予「跑贏大盤」的評級，目標價為 615 美元；Evercore ISI 的目標價為 590 美元，均高於現行股價。

最新財報公布後，瑞穗分析師 Gregg Moskowitz 領導的團隊對 Adobe 股票仍維持「買進」評級，目標價為 630 美元。

瑞穗分析團隊認為：「Adobe 擁有相當全面的端到端產品，定位仍非常良好，可從數位轉型中受益。我們對該公司以生成式 AI 作為重要增長動力的信心不斷增強。」