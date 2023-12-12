憂歐盟反壟斷制裁 傳蘋果同意讓競爭對手使用行動支付系統

路透周二 (12 日) 援引多名知情人士消息報導，蘋果已提出允許競爭對手使用其用於行動錢包的行動支付系統，此舉可能解決歐盟的反壟斷指控，並避免可能的巨額罰款。

歐盟反壟斷執法機構去年指控蘋果公司限制競爭對手使用其近場通信 (NFC) 技術，使他們難以在蘋果設備上開發與之競爭的服務。

歐盟當局表示，這有利於蘋果在 iPhone 和 iPad 上推出的行動錢包解決方案 Apple Pay，並指出該公司在智慧行動設備市場的重要市場力量和行動錢包市場的主導地位。

知情人士透露，歐盟執委員會可能會在下個月徵求競爭對手和消費者的回饋意見，然後再決定是否接受蘋果的提議。不過市場測試的時間以及是否會進行測試仍有可能發生變化。

對於上述報導，歐盟當局拒絕置評；在美國上班時間之前，路透記者未能立即聯繫到蘋果置評。

根據路透報導，Apple Pay 被歐洲 2,500 多家銀行以及 250 多家金融科技公司和新近成立的小型零售銀行使用。NFC 晶片支援 iPhone 和 iPad 的「Tap & Go」支付。

蘋果面臨的第二項指控是阻止 Spotify(SPOT-US) 和其他音樂串流媒體公司告知用戶在其應用商店之外的其他購買選擇，該案始於 2020 年。

報導指出，預料歐盟執委員會將在明年公布一項決定，其中可能包括罰款和停止這種做法的命令。如果被認定違反歐盟反壟斷規定，企業將面臨最高相當於其全球年營業額 10% 的罰款。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周二盤前股價下跌 0.10%，每股暫報 192.99 美元。