〈紐約匯市〉Fed暗示即將降息 美元指數重貶至兩周低點

聯準會 (Fed) 最新點陣圖中暗示升息周期已經結束，明年將展開降息後，美元指數周三 (13 日) 暴跌至兩周低點。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.89%，至 102.94，至 11 月 30 日以來最低。

Fed 結束為期兩天會議後，周三一如預期維持利率不變。點陣圖顯示，19 名聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員中，17 人預測 2024 年將調降政策利率，預估值中位數顯示，利率將從當前的 5.25% 至 5.5% 目標區間下滑 75 個基點，且沒有官員認為明年底前還會升息。

芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，交易員目前預估 3 月降息的機率為 72%，高於周三稍早的 49%，5 月降息的機率為 94%。

美元重貶之際，歐元升逾 0.7% 至 1.0873 美元，至逾一周高點，單日升幅為 11 月 14 日以來最大。

一些分析師此前預估，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將反對市場對明年上半年開始降息的定價。鮑爾今日會後表示，央行可能已完成升息，但仍保留必要時採取行動的選擇，他也指出，關於何時降息才適當的問題，正浮現在人們眼前。

Annex Wealth Management 首席經濟學家 Brian Jacobsen 表示：「鮑爾的暫停可能只會持續到 5 月的會議，關鍵問題是 Fed 會因為他們『可以』還是他們『必須』而升息。」

隨著 Fed 結束今年最後一次政策會議，投資人將轉向周四 (14 日) 的一系列主要央行決策，包含歐洲央行(ECB)、英國央行(BOE)、挪威央行以及瑞士央行，其中挪威央行被視為唯一可能升息的央行。

英鎊周三升逾 0.4% 至 1.2614 美元；挪威克朗大漲 1.6%，至 10.7829 克朗兌 1 美元；瑞士法郎漲 0.43%，至 0.8713 美元。

日元勁揚 1.75%，至 142.87 日元兌 1 美元。日本央行將於下周召開會議，對日本央行即將結束負利率政策的臆測，近期導致日元匯價波動不斷。不過，彭博本周援引消息人士說法稱，日銀官員認為沒有必要急於退出，預估負利率政策仍將持續。

截至台灣時間周四 (14 日) 約 6:00 價格: