宏致看好明年車用及網通動能 營運將重返成長

連接器線廠宏致 (3605-TW) 今 (13) 日召開線上法說，公司認為，雲端通訊、車用電子將是明年成長動能，加上中壢新廠投產挹注，明年營運可望重返成長軌道。

宏致今年受到電腦與消費電子、雲端通訊產品庫存去化影響之下，前三季本業虧損，每股虧 1.3 元，前 11 月營收 77.81 億元，年減 19.5%，公司認為，全年衰退將維持約 2 成左右。

展望明年，宏致預估，雲端通訊與車用電子兩大事業群將是成長主力，雲端通訊客戶庫存調整近尾聲，明年將恢復成長，此外，布局兩年的 PCIe 5 與 6 等新品，明年也將配合客戶新機種量產。

車用電子方面，宏致表示，明年在新品導入客戶端下，會有一定成長力度，如倒車雷達打入歐洲與中國大陸 Tier 1 供應商，還有 ADAS 與水泵等產品，加上基期小，這一塊明年也會有不錯的成長。

至於電腦與消費電子則估持平，不過，筆電應用可望小幅增長，主要是商用筆電與 Chromebook 帶動，加上公司產品市占率增加；工業則因終端市場多在歐洲與中國，明年也以持平看待。

以宏致今年應用營收佔比來看，工業占 21%，雲端通訊 19%，汽車 7%，電腦與消費電子 53%；毛利率來看，車用電子 30% 以上、雲端通訊 20% 以上，筆電則落在 15-20%，工業則略低。