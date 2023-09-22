〈中揚光展望〉光學元件及模具接單逐步回溫 最快反映在9月營收上

光學元件及模具廠中揚光 (6668-TW) 今 (2023) 年出現連續的兩個季度呈現負毛利率，各季營運都陷虧損，主要在於低稼動率、低營收造成的賠累，新任總經理許智程今 (22) 日指出，7 月起接單狀況已逐步回溫，最快可以反映在 9 月的營收上。

中揚光電目前業務包括車載鏡頭、模具、鏡頭與鏡片代工三大區塊，其中紘立光電即為車用光學元件布局的重要環節。但在今年上半年營收 4.57 億元，年減幅達 27.97%，許智程指出，營收的衰退主要因客戶端需求的不振造成訂單下滑、拉貨數量衰退，同時也造成產能的閒置，上半年的稼動率只有 3-4 成，產能的閒置成本更直接拖累毛利的表現，上半年中揚光出現連續的兩個季度呈現負毛利率，第一季毛利率負 0.77%，第二季毛利率負 7.98%，累計上半年毛利率負 4.31%，稅後虧損 1.58 億元，每股虧損 2.02 元。

不過，許智程今天在法說會中指出，7 月開始，中揚光電感受到需求的回溫，在訂單的增加之下，最快可以反映在 9 月的營收上。

在 2023 年上半中揚光產能利用率低至 3-4 成，下半年市場需求復甦緩慢，但許智程認為， 2023 年全年應為中揚光營運的谷底，2024 年有機會回升。

中揚光透過紘立光電在鏡片及鏡頭佈局重點，轉向非消費性電子產品，車載與投影鏡頭 2023 年出貨平穩，對無人機、安防及醫療市場也有著墨。

中揚光在今年股東會完成董事全面改選，並重新展開人事布局，在新一屆的董事會中並推選改由總經理李榮洲出任董事長，而原董事長鄭成田則專任董事；同時，中揚光總經理並由許智程出任。

許智程原爲中揚光子公司紘立光電總經理。