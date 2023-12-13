一銀高資產專屬外幣金融債 祭9%配息搶「億」級客戶

第一金 (2892-TW) 旗下第一銀行自 2021 年 9 月開辦高資產客戶財富管理業務，截至今年 11 月底，高資產客戶數 1259 戶及管理資產規模 1354 億元，於業界均名列前茅，一銀再次推出自有品牌外幣結構型金融債券，最高可享 9% 配息，為目前境內掛牌保本型商品最優條件。

全球通膨腳步趨緩，市場普遍預期升息步入尾聲，順應投資市場脈絡，為協助掌握最佳投資契機，一銀設計發行 2 檔專屬高資產客戶之連結利率走勢的結構型金融債券，分別為 1.5 年期及 5 年期，皆為美元計價、100% 到期保本，首年固定配息，其中 5 年期配息率達 9%，第二年起則觀察連結標的採區間配息，總銷售募集金額達 3760 萬美元。

一銀表示，透過專業團隊提供多元商品與專屬權益，提供國際私銀服務規格的第一銀行，憑藉本身優質信評與產品開發能力，以及敏銳的市場觀察，持續提供多元化產品配置，以滿足客戶投資需求，靈活資金運用。

為簡化銀行提供高資產客戶適用金融商品的作業程序，以及鼓勵國際性大型銀行參與國內高資產客戶財富管理市場，金管會日前宣布鬆綁管理辦法，增訂銀行所屬集團若在全世界銀行資本或資產排名落在前 50 名內，可不受管理資產規模條件限制，市場預期，瑞銀、法巴、渣打及匯豐 4 家外商銀行將積極在台拓展富豪財管市場。