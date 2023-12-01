第一銀加入戰局 美元優利定存上看5.68%

美元存款具有穩定度高及流動性佳的特點，儼然成為炙手可熱的外匯投資商品。繼凱基銀行昨 (30) 日推出 5% 美元高利定存後，第一銀行今 (1) 日也宣布，即日起至 12 月 29 日祭出「超利 HIGH」新資金優利專案，其中，美元定存最高可享 5.68% 的超優惠利率。

美國歷經兩年升息循環，基準利率已升至 5.33%，在各國央行尚未啟動降息腳步前，仍有許多投資人將資金配置於外幣高利定存，賺取穩定利息收入。第一銀 11 月推出「夠利 HIGH」優利專案獲得迴響，今天再加碼祭出「超利 HIGH」專案，適用幣別包含美元、澳幣及人民幣，各幣別最低起存額均為原幣 10 萬元。

第一銀說明，凡以外幣新資金臨櫃承作，美元得按定存天期和金額級距享有 5.4% 至 5.68% 不等的超高利率；澳幣及人民幣分別享有一年期 3.68%、2.68% 優惠利率。

近日新台幣兌美元匯率強勢升值，第一銀表示，客戶可搭配「美好日常」年終慶活動，透過網頁專屬優惠連結線上兌換美元後，再臨櫃辦理「超利 HIGH」專案，不僅有匯率最高 3.8 分折讓，也能適用新資金專案利率，線上換匯達指定金額還可再抽 iPhone15 及禮券，一次享有三重優惠。