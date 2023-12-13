保瑞集團攜手日本塩野義保健 獨家引進產品來台

保瑞 (6472-TW) 今 (13) 日宣布，旗下藥品代理銷售商保瑞聯邦 (簡稱保聯) 與日本塩野義健康保健株式會社 (Shionogi Healthcare Co., Ltd.) 簽訂合作協議，保聯獨家引進塩野義保健旗下產品到台灣。

保瑞表示，塩野義集團是首次將旗下塩野義保健所有保健食品與 OTC(指示藥品) 系列授權台灣公司全線獨家代理銷售，此合作將大幅提升保聯在台灣保健市場產品的獨特性與多樣性。

根據國際市調公司尼爾森調查統計，台灣市場今年累計至 8 月份，單是維他命品類的保健營養品銷售金額高達新台幣 49 億元。保瑞看好，未來塩野義全系列保健品在台灣市場正式推出後，預計會再讓台灣消費者能有更便利的通路與多元產品來提升自身的生活品質管理與健康。

塩野義保健設立於 2016 年，專責運營健康保健事業，產品涵蓋開架指示藥品 (OTC)，包含止痛藥、綜合感冒藥、腸胃藥、止咳藥、美白錠等，以及提升防禦力的褐藻醣膠、綜合維他命、外用 Cinal 藥用美容系列等皆廣受台灣消費市場青睞。

保瑞集團董事長盛保熙表示，非常榮幸也很高興能與日本健康保健大廠塩野義保健合作，將其在日本市場深耕多年的保健食品與 OTC 系列帶進台灣、提供台灣消費者更多更好的選擇。

此外，這也是保聯在繼今年年中獲得全球腦神經專科製藥大廠 Lundbeck 旗下多項腦神經疾病在台灣市場經銷權後，再度受到國際知名大廠的肯定與信賴，領先業界取得日本大廠旗下健康保健產品的獨家代理，未來不僅能透過保聯經營多年的各大連鎖零售系統網路快速拓展相關產品的能見度與市占率，同時也能大幅強化保聯在台灣市場經銷通路的競爭利基。