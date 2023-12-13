墨國新萊昂州授與土地使用許可 允許特斯拉超級工廠動工

墨西哥新萊昂州 (Nuevo Leon) 政府周二 (12 日) 宣布，特斯拉 (TSLA-US) 已取得墨西哥聯邦環境部的土地使用許可，可在這座位於墨西哥北部邊境的城市展開超級工廠的建設計畫。

新萊昂州政府表示，規劃用於設廠的土地面積約為 261 公頃，預估設廠成本將超過 50 億美元，但特斯拉尚未公布資本成本預測。

特斯拉今年 3 月宣布在墨西哥的新廠建設計畫，但沒有給出時間表。執行長馬斯克 (Elon Musk)10 月時表示，考量到經濟不確定性，他對是否「全力投入」墨西哥設廠計畫感到猶豫。

馬斯克發表前述言論後，新萊昂州政府表示將在基礎設施上投入超過 1.3 億美元，以支持特斯拉的設廠計畫。根據路透此前報導，州政府已同意設立一座變電廠、一條天然氣管線、鐵路支線、道路以及供水和污水處理服務。

新萊昂州州長 Samuel Garcia 10 月時表示，特斯拉及其供應商將在未來兩年向超級工廠投資約 150 億美元。

隨著企業尋求將產能從亞洲轉移到離美國更近的地方，墨西哥將特斯拉的設廠計畫視為「近岸外包」(Nearshoring) 趨勢正在興起的證據。

針對上述報導，特斯拉和新萊昂州發言人未立即回應置評請求。