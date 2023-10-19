馬斯克：Cybertruck 11月底交車、對墨西哥廠擴產遲疑

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周三 (18 日) 宣布，延宕已久的電動皮卡 Cybertruck 將在 11 月 30 日交車，但試圖淡化投資人的高昂預期。他也對墨西哥超級工廠遲疑，理由是高利率已經影響到汽車買家，加入通用 (GM-US)、福特 (F-US) 等車商對擴產保守的行列。

Cybertruck 11 月底交車獲得證實的消息，一度掃除特斯拉上季獲利、毛利率、營收均不如市場所料的利空，帶動盤後股價攀高，但隨著馬斯克淡化 Cybertruck 財務預期，盤後股價震盪走低，最終下挫 4.24% 至每股 232.40 美元。

馬斯克在電話會議中說：「需要大量努力才能讓 Cybertruck 達到量產，並以人們可負擔得起的價格對現金流做出貢獻。我只是想淡化人們對 Cybertruck 的預期。這是款很棒的產品，但從財務面來說，要花上一年到 18 個月，才有可能對現金流做出巨大貢獻。」

早在 2019 年，特斯拉就公布 Cybertruck 原型，但生產在疫情期間屢次延誤。從那時起，其他汽車製造商也紛紛推出自己的電動皮卡，例如福特的 F-150 Lightning、Rivian(RIVN-US) 的 R1T 和通用的 Chevrolet Silverado，讓 Cybertruck 面臨更多競爭。

在電話會議上，馬斯克也對「全力以赴」推動墨西哥超級工廠一事，感到遲疑。他認為，高利率已經對汽車買家造成影響，目前特斯拉正在評估經濟展望。

他說：「如果總經情勢嚴峻，就算是最厲害的船舶，也會經歷艱困時期。」這和他幾年前形容特斯拉「對經濟衰退保有韌性」(recession resilient) 的說法，有所不同。

雖然特斯拉成功靠一連串降價維持市場需求，但馬斯克卻在電話會議中，屢屢對擴張計畫表達疑慮，擔心高利率會導致消費者更買不起車。

特斯拉今年 3 月宣布在墨西哥北邊、新利昂州 (Nuevo Leon) 新設超級工廠，該州政府預估工廠造價將超過 50 億美元，不過特斯拉迄今未公開成本預估。

周三被問到墨西哥廠的細節時，馬斯克說：「對於 2009 年通用和克萊斯勒 (Chrysler) 破產的歷史，我仍餘悸猶存。」

在 9 月為止的第 3 季中，特斯拉營收年增 9% 至 233.5 億美元、獲利衰減 44% 至 18.5 億美元，都遜於市場預期，毛利率更重摔至 17.9%，為逾四年低點。不過，特斯拉仍維持全年 180 萬輛車的量產目標，意味著降價在某種程度上仍支撐著市場需求。

Investing.com 資深分析師 Jesse Cohen 說：「一大問題是，這只是短暫現象，還是在利率上升、經濟疲弱打壓大型物件買氣之際，消費趨勢出現某種更大的轉變。」