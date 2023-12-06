安永：地緣政治升溫 美國建立近岸供應鏈 墨西哥三大優勢吸引台商

近年，全球地緣政治不斷升溫，影響規模和持續性最大的就是美中貿易爭端，這也促使許多國家採取友岸外包和近岸外包，以分散供應鏈過度集中的問題。美國就是這波浪潮中最大的造勢者，而墨西哥也許就是最大的受惠國之一。

安永聯合會計師事務所今 (6) 日舉辦「北美貿易及美國墨西哥自由貿易區最新動態及案例分享」網路研討會，分享了北美自由貿易區優勢及最新動態，讓企業了解未來供應鏈大轉移時代下，該如何減少投資風險。

安永聯合會計師事務所認為墨西哥頒布一系列加工製造出口業的鼓勵投資計劃，而且人口紅利、企業僱傭成本低廉、土地取得相對容易、最重要的應屬地緣關係，墨西哥離全球最大的消費市場美國陸路相連。這也是臺灣企業進軍北美市場的良機。

安永聯合會計師事務所全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務執業會計師吳雅君談到，墨西哥是美國第一大汽車供應國，擁有龐大的產業聚落，且有三大優勢吸引臺商，僱傭成本低、貼近美國，以及和加拿大、歐洲、拉丁美洲、亞太等皆有多方貿易協定。

安永聯合會計師事務所國際稅務與交易服務執業會計師林宜賢也在研討會中，羅列臺商在美墨投資架構、營運模式、貿易等條件。

林宜賢表示，投資架構上，美臺快速雙重稅收減免法案 (US-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act) 將促成臺灣與美國之間進行直接投資架構的股利、利息、權利金扣繳稅率由 30% 降為 10%。

此外，營運模式上，林宜賢指出，投資墨西哥時，原物料與製成品應善用美國境內自由貿易區來儲存與配送，以降低墨西哥當地的稅負，而在貿易條件上，若高關稅產品由大陸、越南企業製造，臺灣企業應考慮設計「首次銷售」（First Sale）方式降低美國進口稅負。

林宜賢最後指出，臺商在美墨的投資營業利潤規劃應著重在：移轉訂價方法選擇、「超額 / 例行」利潤配置；規劃降低扣繳稅率方法、避免重複課稅，才能搶得供應鏈移轉的大商機。