永豐金「永豐AI GO競賽」 首度攜手趨勢科技深掘優秀數位科技人才

為展現 AI 數位科技研發應用能力，永豐金控首度攜手全球資訊安全解決方案領導廠商趨勢科技，舉辦「永豐 AI GO 競賽」，並與趨勢科技旗下「T-Brain AI 實戰吧」競賽平台合作，共同打造永豐與 AI 領域優秀人才的互動橋樑。永豐金控表示，近年來隨著 FinTech 浪潮崛起，技術創新已成為國際主流議題，特別是人工智慧與機器學習領域，其應用範疇已擴及商業及金融業，希望藉由舉辦技術主題競賽，與各界優秀的 AI 人才相互切磋，促進學界及產業間之技術交流。

永豐金控首次舉辦以人工智慧為技術主題之「永豐 AI GO」線上即時競賽，本屆競賽主題「攻房戰 - 不動產估價現值預測」，期望藉由實際業務資料結合人工智慧技術應用，梳理影響房價高低的關鍵因素，進而為每一筆房產找出最適的價值。活動期間共計 972 隊報名參賽、匯集近 1,600 位 AI 好手參與；除讓有興趣進入 AI 領域之各界人才共同討論激盪，更達到學習交流之目的。

永豐 AI GO 競賽於 12 月 9 日舉行頒獎典禮暨成果交流會，當天共頒發冠軍、亞軍、季軍、優選、佳獎，以及 Turing 挑戰獎 (正式賽 Private Leaderboard 競賽成績，超越永豐金控數位科技處人工智慧實驗組組成之 Turing 團隊) 等獎項，並由參賽隊伍「星之卡比」獲得冠軍。在頒獎典禮暨成果交流會中，除了由獲獎隊伍分享競賽心得與勝出關鍵外，更特別邀請獲獎隊伍上台分享建模技術方法，並與永豐金控科技長張天豪及所領導的人工智慧資料科學家團隊進行技術交流及互動；此外，永豐於成果交流會中也安排「與永豐科技長有約」環節，透過分享數位科技在金融業實際應用案例、圖靈計畫 - 人工智慧資料科學家工作實況與永豐實習招募資訊，讓參賽者更能掌握新科技導入應用趨勢、相對應職務設計與永豐實習工作內容連結。

永豐金控非常重視人工智慧技術的發展與人才，未來亦將持續透過舉辦不同類型之技術主題競賽，提供各界優秀人才一個成長發揮的舞台，同時也致力於推動相關之技術研發交流。