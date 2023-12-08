永豐金黃蔭基看明年台股「N字型」上看18800點 首選科技股

永豐金首席經濟學家黃蔭基發表對 2024 年投資展望看法，他認為，2023 年全球大環境依然動盪不安，壓抑金融市場表現，幸而 AI 熱潮席捲、生技及重電題材陸續發酵，金融市場在波動中「兔」破重圍，台股大漲超過 3000 點，展望 2024 年，第一季會有一波總統大選行情，年中第二、三季需要度過淡季考驗，第四季配合景氣收割與 Fed 降息助攻，呈現「N」字型，全年高點預估來到 18800 點，而科技股仍是首選。

對於明年股市看法，黃蔭基表示，在 Top-down 方面，歐美各國降息本就是股市的利多，加上台灣景氣對策信號可望脫藍轉綠，觀察 2000 年以來脫離藍燈區後的股市表現，除了 2002 年的網路泡沫外，其他三次股市在脫離藍燈區後三個月、六個月都能有相當顯著的正報酬，有 10% 的漲幅，值得期待。

在 Bottom-up 方面，去庫存已近尾聲，供應鏈補庫存的列車正在緩慢啟動，雖然整體企業獲利在 2024 年明顯轉佳，但產業間差距頗大，必須由產業趨勢的脈動去挖掘前景看好的板塊，黃蔭基指出，2024 年企業獲利的成長動能主要將來自電子業，選股還是以科技股為首選。

至於該選哪些科技股？黃蔭基認為，復甦的主體是半導體，除了因為上游率先調整庫存外，主要受惠於 HPC、AI 帶動電子產品中半導體含量增加。儘管 AI 概念股在 2023 年爆發後股價沉寂了兩季，但市場持續擴大，預期 2024 年 AI 伺服器的占比會快速達到 46%，因此建議投資人佈局 AI Server 背後的隱形冠軍如 IP、BMC、CCL/PCB、電源供應器、散熱，以及交換機等零組件供應鏈廠商。

此外，汽車電子化的進程不斷推進，自動駕駛是未來的趨勢，在 2026 年前，Level1-Level 2 等級的自駕車仍會是市場主流，運用 ADAS 能及時感知汽車周遭環境、透過運算並做出駕駛決策，需求會持續擴張，建議投資人佈局車用鏡頭、感測器、功率元件、導線架、車用 PCB 等，牢牢掌握產業的未來趨勢。

黃蔭基同時看好美股、日股與美債，EM 也將大有可為，隨著通膨降溫，迎來降息，企業獲利改善，S&P 500 2024 年目標價 4760，看好科技股，與環保概念的 ESG 類股。而岸田經濟學啟動日本內循環，日經 2024 年目標價 36500，記得 1989 年歷史高點是 38957。美債 GT10 殖利率預期將續探 3.8%，2024 將是股債齊揚的一年。美元雙率雙降，資金重返新興市場， EM 股市首選包括台灣在內的供應鏈移轉受惠國；DXY 預期破百，下看 98，日幣升至 132。