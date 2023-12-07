永豐金前11月純益186億元 證券子公司好會賺年增2倍

永豐金 (2890-TW) 今 (7) 日公布 11 月自結獲利，單月稅後純益 18.11 億元，每股稅後純益 0.15 元；累計前 11 月稅後純益 186.22 億元，年增 26.68%，每股稅後純益 1.53 元，其中，子公司永豐金證券成長快速，前 11 月稅後純益年增逾 2 倍。

永豐金主要子公司永豐銀行 11 月稅後純益 13.33 億元，累計前 11 月稅後純益 151.94 億元，年增 9.83%；永豐金證券 11 月稅後純益 3.82 億元，累計前 11 月稅後純益 34.44 億元，年增 2.01 倍。

永豐金證券前三季繳出亮眼成績單，稅後純益 30.6 億元，年增 176.1%，主要受惠於資本利得成長 1580%，且整體手收較去年同期增加 9.7%。永豐金證券總經理張李章障表示，證券持續拓展多元手收以降低單一市場風險，前三季包括複委託、基金保險，借券佔整體手收比重達到 35%。

永豐金前三季稅後純益近三年年複合成長率 (CAGR) 達 19.5%，優於其他金控同業合計的 3.6%。總經理朱士廷表示，今年獲利一定會創新高，明年股利發放也可望優於今年，並強調仍維持不動用資本公積配息。