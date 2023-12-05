永豐金證券啟動Ai2E 數智投資概念 打造金融生態系2.0

永豐金證券董事長朱士廷和總經理張李章隆今 (5) 日帶領數位金融團隊，發表「Ai2E 數智投資每一天」嶄新概念，朱士廷宣示，隨著智能科技快速推進，將開始發展與新創科技結合共生的金融生態系 2.0。

朱士廷表示，常常思考未來券商會是什麼樣子，因此，以客戶體驗為出發點，重新定義金融數位化，從底層徹底翻轉是啟動第二代智能創新的關鍵。

永豐金證券過去 4 年來線上新開戶數成長 5 倍，豐存股 3 年多來已累積 26 萬客戶，業界首創「豐雲學堂」知識服務平台今年內容瀏覽次數突破千萬大關，使永豐金證券成為數位金融領導券商，朱士廷表示，永豐金證券設定 Ai2E 智能理財新世代的 6 大目標，包括體驗、智能、服務、數位、設計和數據，目標打造出券商的數位智能戰艦。

張李章隆進一步說明，據內部用戶數據顯示，一般投資人最常見的五大投資痛點分別是：(1) 對金融商品不熟悉不敢投資、(2) 可以投資的資金不夠、(3) 沒時間研究股票、(4) 不知如何選哪一檔股票、(5) 因忙碌忘記買賣時間點。

因此，永豐金證券從客戶視角描繪出投資人旅程，運用數位和智能工具，建構 5 大理財場景，分別為聚集知識、挑選商品、精明決策、快速交易、看顧資產，打造簡單流暢且個人化的金融服務體驗。

張李章隆提到，廣受投資人喜愛的豐存股台美雙市場存股、以及新推出的小額海外債投資，目前交易平台上提供存股標的已達 349 檔，海外債標的 134 檔，其中小額債交易只要 2000 美元。

而永豐金證券今年新推出「申購便利通」服務，創國內券商首例，提供單檔 IPO 新股抽籤申購在 40 萬元內的資金調度功能，投資人可透過此功能暫時從銀行借貸資金，成本利息計算從申購截止日到還款退款日為止。