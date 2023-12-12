回購金額超過422億港元 騰訊再出手

騰訊 (00700-HK) 又回購了，騰訊在周一（11 日）宣布，當日耗資約 4.03 億港元，回購 133 萬股股份。

據《上海證券報》報導，同花順 iFinD 的數據顯示，今年來騰訊已經出手 113 次，累計回購數量約 1.28 億股，回購金額超過 422 億港元，已經超過騰訊過去 10 年累計回購資金總額，在今年港股回購榜上勇奪第一。

騰訊股價周一收盤報 307.2 港元，比今年來的 330.01 港元回購均價低。

在今年三季報電話會議上，騰訊總裁劉熾平談到股東回報時曾表示，騰訊重視股東回報，也會運用不同方式來提升股東回報。騰訊有很強的現金流，非常大的投資組合，都是流動性非常好的股票投資，可以靈活使用各種工具增加股東回報。

劉熾平認為，目前市場上網路公司的估值基本處於歷史低點，回購可能是提升股東回報更好的方式。

自去年 6 月下旬騰訊主要股東 Prosus 及 Naspers 宣布將有序減持騰訊股份以來，騰訊一直保持著較為穩定、連續的回購節奏。

今年 6 月起，騰訊進一步加碼，將日均回購金額由此前約 3.5 億港元，提升至 4 億港元。在回購股份用途方面，騰訊半年報與第 3 季財報顯示，回購股份均已被註銷。

截至 12 月 11 日，騰訊總股本已由 2022 年初的約 96 億股降至 95.08 億股。

港交所的數據顯示，截至 12 月 7 日，Naspers 在騰訊的持股比重已從去年 12 月 13 日的 26.99%，降至 24.99%。近一年來 Naspers 減持騰訊約 2.12 億股。