〈台股盤後〉AI股籌碼凌亂遭棄守 資金超高速輪動收小漲守5日線

台北股市今 (11) 日出現新台幣匯率重眼走勢下，加上電子股包括 AI、PCB 類股籌碼凌亂之下一遭棄守，市場資金轉戰中小型個股如營造、光通訊及智財權 (IP) 族群，紡場指數小漲 34.35 點，收在 17418.34 點，市場成交值 2886.83 億元。

今天盤中表現亮麗的 IP 個股包括 M31(6643-TW)、力旺 (3529-TW) 及世芯 - KY(3661-TW) 等個股。而光通訊包括上詮 (3363-TW) 及前鼎 (4908-TW)、華星光 (4979-TW) 波若威 (3163-TW) 股價表現突出。

台股大盤今天類股也呈現超高速輪動，但權值股台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 上漲，但聯發科 (2454-TW) 及鴻海 (2317-TW) 等股價受到壓抑，終場集中市場加權股價指數上漲小漲 34.35 點，收盤指數報 17418.34 點，市場成交值 2886.83 億元，仍緊守 5 日線之上。

證券分析師黃漢成指出，由台股集中市場大盤走勢來看，指數可能持續以高檔震盪格局前進，在過去的 AI 等主流族群籌碼凌亂之下，改由中小型個股輪動，目前看台股拉回及上漲幅度不大，市場資金輪動快速之下，今天市場資金流竄於 IP 及 11 月營收成長股，但目前看好的類股在低位階且隨 NB 及 PC 市況轉佳而挹注營運個股。

國泰證期顧問處協理簡伯儀也指出，台股目前展現由多方控盤的輪動格局，今天並守住 5 日線，有利於集團及業內的作帳行情，但較憂心的是今天盤中的新台幣匯率的重貶。

新台幣兌美元匯率今日轉弱，早盤以 31.43 元、貶值 5.6 分開出，盤中再度貶破 31.5 元關卡，一度來到 31.534 元、重貶 1.6 角；午盤暫收於 31.523 元，仍貶值 1.49 角。由於本周起為全球超級央行週，市場聚焦美國聯準會 (Fed) 決策，台灣央行也將於週四 (14 日) 召開理監事會議；而在美國聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 會議前，市場觀望氣氛轉濃，

權值股台積電今天收在平盤 574 元，上漲 4 元或 0.7%，光學類股光學族群大立光上漲 50 元或 2.17%，收盤價報 2340 元。

受到報導外資大型券商看好 AI 伺服器明年成長激勵，跌深的概念緯穎 (6669-TW)、緯創 (3231-TW)、技嘉 (2376-TW)、光寶科 (2301-TW) 早盤仍有表現，但市場籌碼凌亂而殺低收趺，收盤只有廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW) 收盤同步小漲，伺服器 PCB 供應鏈的金像電 (2368-TW) 收盤重挫，而 CCL 供應鏈台燿 (6274-TW)、台光電 (2383-TW) 收小跌。

同時，雖然高階 ABF 需求回升緩慢，ABF 類股欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 同步收紅。

航運股長榮 (2603-TW) 及萬海 (2615-TW) 今天收盤上漲。但防疫概念股的康那香 (9919-TW) 及恆大 (1325-TW) 因受處置交易，5 分鐘撮合一盤，今天股價同步以重挫作收。