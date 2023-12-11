【總經焦點】全球氣溫突破 174 年來最高！ 再生能源使用率將拉高？COP28會議整理、本週大事一次看

COP28 上通過了一項重大決議 — 正式啟動損失與損害（Loss and Damage）基金，提供開發中的氣候弱勢國，用來減緩氣候危機的資金，目前美國、英國、歐洲多國都已陸續捐款。此外，核能議題也是其中一項重點討論的項目，美、法、英、日等 20 多國皆簽署核能倡議，支持擴大核能發電量，希望在 2050 年前核能使用率能成長三倍。

一、上週盤勢與本週大事 - 各國通膨狀況皆有所緩解，市場著重關注降息時間

回顧 2022 年開始的升息進程，到目前為止，各國通膨皆有顯著降溫，英國十月通膨率降至 4.6%，加拿大通膨率降至 3.1%，澳洲製造業活動也持續放緩，製造業採購經理人指數從 10 月的 48.2 降至 11 月的 47.7，通膨風險正在降低，市場上普遍認為這些國家皆不會再繼續升息，並預期降息日程或將提前。

二、2023 年氣候狀況 - 全球氣溫持續升高，各地野火四起、冰層創下歷史新低

世界氣象組織的全球氣候狀態（State of the Global Climate）報告指出，2023 年將成為 174 年的觀測記錄中最熱的一年，2023 年全球氣溫比工業化之前的均值高了 1.4°C，歷史高溫不斷改寫，導致世界各國熱浪、乾旱、野火等氣候災害肆虐。溫室氣體濃度持續上升，也造成陸地和海洋溫度創歷史新高，並加速冰雪融化和海平面上升。

失控蔓延的野火，燒毀十幾萬公頃土地

今年 8 月，由強風與 40°C 以上的高溫引起的希臘山火持續延燒了十多天，總共燒毀了 810 平方公里的土地，是將近台北市面積的三倍，成為歐洲史上最大的單場火災。根據希臘官方估計，今年一整年，境內就有超過 12 萬公頃的森林被燒毀，另根據哥白尼應急管理服務機構的數據，這相當於 2006 年以來，每年平均野火造成的森林損失的三倍。

同樣在 8 月，夏威夷毛伊島也爆發了另一場野火，一樣也是由高溫、乾燥、強風所引起的災害。這場野火燒毀了 878 公頃的土地，損壞了 2,000 多座建築物，造成 97 人死亡，重建成本預計需要花費大約 1,700 億台幣。

陸地與海洋溫度創高，冰山融化、海平面上升速度加快

不論陸地或海洋，溫度都在不斷地創高，海洋熱含量已達到有紀錄以來的最高水平，2023 年，全球平均海平面也達到歷史新高，而過去十年 (2013-2022 年) 全球平均海平面上升速度，是紀錄上第一個十年（1993-2002 年）的兩倍以上，反映海洋暖化即冰川冰河融化速度加劇。

在今年 2 月，南極海冰面積更創下 1979 年開始衛星紀錄以來的最低點，比當時少了近 100 萬平方公里；北美西部和歐洲阿爾卑斯山的冰川也正經歷極端的融化季節；在瑞士，冰川也在過去兩年中損失了約 10% 的體積。

三、COP28 - 全球領袖、專家共同商討氣候問題解方的會議

COP 全名為 Conference of the Parties，意即締約方會議，COP 每年會由不同國家召開，在 COP 會議上，簽屬《聯合國氣候變遷綱要公約》(UNFCCC) 的 198 個締約國，會齊聚一堂共同針對環境氣候問題進行商議，參與還包括商界領袖、專家、民間團體、企業以及各種利害關係人，在過去的 COP 會議中，誕生了赫赫有名的《京都議定書》與《巴黎協定》，在全球氣溫進入沸騰時代的情況下，COP 會議將會便得越來越重要。

COP 28 便是第 28 屆聯合國氣候變遷會議，於今年 11 月 30 日到 12 月 12 日在杜拜舉行，台灣雖不是締約國，但仍會以 NGO 觀察員的身分參與 COP28。

四、COP28 關注焦點 - 首次全球盤點、是否淘汰化石燃料

2015 年《巴黎協定》後首次「全球盤點」

《巴黎協定》是具法律約束力的國際氣候條約，目標要力求將全球平均氣溫升幅限制在工業化前水平以上 1.5°C 之内。根據《巴黎協定》第 14 條，2023 年起，每 5 年需進行一次全球盤點，評估並檢視各國 2015 年簽署《巴黎協定》以來的減碳進展。

盤點會分三個階段進行，分別是資料收集、技術評估、和高層政治階段，第二階段的技術評估已經在今年九月結束，根據當時發布的全球盤點報告，預估在 21 世紀末，全球氣溫將會上升 2.4～2.6℃，這比起 2010 年預測的 3.7～4.8℃，溫度上升幅度有縮小，但距離《巴黎協定》的目標 1.5℃ 還有很大幅的縮減空間。

全球盤點第三階段會在 COP28 進行，各國要依據綜合報告，進一步檢討縮減排碳差距所需的氣候行動。首次的全球盤點，也是此次 COP28 會議備受關注的原因。

將擴大再生能源使用率，並逐步淘汰化石燃料

若要降低溫度上升的幅度，勢必需要減少溫室氣體的排放，聯合國環境署 11 月底發布的《2023 年排放差距報告》中指出，若要將升溫幅度控制在 1.5℃，到 2030 年預計的溫室氣體排放量還須減少 42%。因此在 COP28 上也針對減排議題進行商討，目前約有 100 個國家承諾會擴大再生能源的使用率，預計在 2030 年將再生能源的用量提升三倍，並且將逐步淘汰「未用碳捕捉技術的」化石燃料。

五、分析與週策略

六、觀點彙整與總結 - 面對全球氣候危機，需要政府、企業及民間合力應對

此次 COP28 上也通過了一項重大決議 — 正式啟動損失與損害（Loss and Damage）基金，提供開發中的氣候弱勢國，用來減緩氣候危機的資金，目前美國、英國、歐洲多國都已陸續捐款。此外，COP28 大會中，核能議題也是其中一項重點討論的項目，美、法、英、日等 20 多國皆簽署核能倡議，支持擴大核能發電量，希望在 2050 年前核能使用率能成長三倍。其實不論是什麼方法，減排、降溫都是最終的目標，而舉辦 COP28 最大的用意，也是希望能彙集政府、企業及民間三股力量，來共同喚起全球人民對氣候危機的意識。

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