〈台股盤後〉AI、半導體主流股回來了 IC設計開轟趴 指數漲120點

台股今 (8) 日在 AI 概念股以及半導體領軍之下，加上 IC 設計族群走強，盤中大漲一度攻上 17465.35 點，終場漲 120.43 點，收 17399.17 點，成交量 2855.87 億元。

觀察權值股表現，台積電 (2330-TW) 漲 4 元，漲幅 0.71%，鴻海 (2317-TW) 漲 0.5%，聯發科 (2454-TW) 漲勢強勁，漲 12 元，漲幅 1.29%，日月光投控 (3711-TW) 漲 2.37%，台達電 (2308-TW) 小漲 0.48%。

超微 (AMD-US) 發布最新款 AI 晶片 Instinct MI300 系列，股價大漲近一成，同時公布供應鏈廠商，帶動台廠 AI 概念股走揚。包括緯穎 (6669-TW) 漲 1.16%，英業達 (2356-TW) 漲 1.44%，技嘉 (2376-TW) 雖然開高，不過終場翻黑，跌 0.39%，緯創 (3231-TW) 同樣開高，但在盤中翻黑，跌 0.86%。

IC 設計類股跟上走揚腳步，除聯發科站穩 940 元大關，高價 IC 設計股也開轟趴，創意 (3443-TW) 尾盤強攻漲停，譜瑞 - KY(4966-TW) 則漲逾 5%，祥碩 (5269-TW) 漲 4.32%，不過千金股王世芯 - KY(3661-TW) 雖在盤中闖出天價 3445 元，卻在尾盤翻黑，終場跌 1.04%。

中低價 IC 設計類股買氣同樣火燙，神盾 (6462-TW)、安格 (6684-TW) 亮燈漲停，安國 (8054-TW) 漲 4.41%，芯鼎 (6695) 漲 1.97%。百元股聚積 (3527-TW) 一度攻頂，終場漲 8.76%，威盛 (2388-TW) 聯袂走高漲 4.82%，義隆 (2458-TW) 則漲 2.61%，帶動低價位鈺創 (5351-TW) 盤中一度噴量漲停，最終漲 8.03%。

同樣表現亮眼的還有 PCB 族群，金像電 (2368-TW) 大漲 6.01%，股價創新高。其他如欣興 (3037-TW) 漲 3.56%，台光電 (2383-TW) 漲 2.47%，健鼎 (3044-TW) 漲 1.52%。

今日觀光類股相對弱勢，寒舍 (2739-TW) 跌 2.64%，夏都 (2722-TW)、雄獅 (2731-TW)、雲品 (2748-TW)、晶華 (2707-TW) 及新天地 (8940-TW) 跌幅皆逾 1%。