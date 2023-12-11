〈焦點股〉遭遇新台幣急升亂流 金融股獲利有壓震盪走低

金融三業 (銀行、保險、證券期貨投信) 今年前 10 月稅前盈餘近 7270 億元，已超越 2020 年的 6753 億元，可望改寫歷史次高紀錄，但 11 月新台幣強勢走升，恐回頭侵蝕壽險業獲利，金融族群今 (11) 日湧現賣壓，新光金 (2888-TW)、開發金 (2883-TW)、兆豐金 (2886-TW) 盤中股價下挫超過 1%，今天即將公布 11 月自結獲利的金控雙雄走勢不同調，國泰金 (2882-TW) 力守平盤。

新光金今天盤中重挫近 2%，最低來到 8.56 元，截至午盤，成交量已超越 4.3 萬張；開發金也賣壓偏重，盤中下探 12.3 元，回測月線支撐；兆豐金跌逾 1%，摜破月線，最低來到 38.85 元。

不過，永豐金 (2890-TW) 表現有撐，股價守在平盤之上，中小型銀行業者王道銀行 (2897-TW) 、台中銀 (2812-TW) 同樣逆勢獲買盤力挺，股價上漲 1-2%。

新光金 11 月慘損 81.03 億元，累計前 11 月稅後虧損 105.34 億元，每股稅後虧損 0.69 元；受新台幣強升的衝擊，子公司新光人壽 11 月大虧 88.54 億元，累計前 11 月稅後虧損 188.22 億元。

兆豐金穩居公股獲利王寶座，11 月稅後純益 23.48 億元，累計前 11 月稅後純益為 311.74 億元，年增 71.48%，每股稅後純益 2.22 元。

根據金管會統計，銀行業今年前十月稅前獲利 4532.6 億元、年增 23%，改寫歷史同期新高；保險業稅前賺 1938 億元、年增 23%；證券期貨投信業稅前賺 799.2 億元、年增 51%。金融三業今年合計獲利能否守住史上次高紀錄，還要看新台幣的臉色。