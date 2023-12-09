富邦金控再登國際永續最高殿堂 連續七年入選道瓊世界指數成分股(DJSI World)

富邦金控 (2881-TW) 致力永續的成果再獲國際肯定！最具權威性的國際永續評比「道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Indices，簡稱 DJSI)」8 日公布 2023 年指數成分股，富邦金控不僅連續七年入選最高等級「道瓊世界指數 (DJSI World)」成分股，亦持續八年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股，持續在國際永續殿堂佔有一席之地。

由美國標普道瓊公司推出的道瓊永續指數，是全球第一個企業永續評比指標，具備超過 20 年的永續評鑑經驗，亦為現今國際最具公信力的企業永續評比權威。截至目前全球超過 60 個產業、逾 3,000 家企業參與評比，DJSI 也是全球機構投資人列為永續績效投資的重要評估指數。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控將 ESG 視為公司重要發展方向，長期耕耘企業永續經營，2021 年更擘劃全新永續願景工程，以「Run For GreenTM 奔向綠色」為主軸，聚焦低碳、數位、激勵、影響四大 ESG 策略，以資金的力量，領航台灣綠色金融發展，並持續以企業影響力，在非金融面，引導企業與社會大眾改變思維，共同朝向低碳生活邁進，堅持永續經營的使命，引領台灣奔向淨零未來。

富邦金控在企業營運上不斷追求永續競爭力，始終接軌世界級的永續標準，成果反映在今年 DJSI 經濟、環境、社會三個面向，得分排名皆為台灣保險業前三名。此外，在今年 24 個評選項目中，富邦金控總得分表現，持續躋身全球保險業前 3%(即 PR97)，在資訊揭露透明度、稅務政策、人權議題、勞工關係實踐指標等 4 個項目的得分居全球保險業之首，且其中資訊揭露透明度、稅務政策、人權議題等 3 個項目更獲得滿分。

富邦金控積極推動永續經營，成果有目共睹，不僅連年獲得國內外眾多獎項與評比肯定，近年來更積極參與國際永續倡議，為 RE100 會員，承諾至 2040 年海內外全營運據點百分之百使用綠電，並通過科學基礎減碳目標 (SBT) 審查，在投融資部位減碳目標設定覆蓋率逾五成，為亞洲覆蓋率最高的金融機構。更是全台唯一加入世界經濟論壇 (World Economic Forum) 的金融機構，富邦金控董事長蔡明興並代表簽署世界經濟論壇「利害關係人資本主義與永續性衡量指標 Stakeholder Capitalism Metrics(SCM)」承諾書，更連續兩年於永續報告書中導入 SCM 框架，提升報告書廣度及深度。

富邦金控多年來前瞻性地針對企業 ESG 發展佈局，不僅董事長蔡明興為首位於世界經濟論壇官網發表 ESG 意見領袖文章的台灣企業家，富邦金控永續報告書更是台灣唯一全面對應 SCM 永續性指標的金融業報告書。經過不同永續框架的比對，富邦金控發現了在大部分的共通項目外，仍有「自然相關風險造成的損失」及「因應未來所需的能力」兩項未對應到 GRI 框架的重要風險議題，而透過此比對，使富邦金控得以辨識與國際標準的差異，並據以精進自身永續作為。

富邦金控除持續入選 DJSI 世界指數成分股、新興市場指數成分股之外，已連續七年入選 MSCI 永續指數成分股；Sustainalytics 永續績效評比名列亞洲保險產業冠軍；Institutional Shareholder Services(ISS) 獲企業 ESG 表現 Prime 評級。富邦金控將持續力行永續，以正向力量，創造社會共好，攜手利害關係人共建永續新社會。