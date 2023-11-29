富邦證Q4投資論壇 看好AI應用、矽光子技術

富邦證券將於明 (29) 日舉辦 2023 第四季投資論壇，由於市場對於 AI 技術落地抱持高度期待，富邦證看好未來 AI 產業應用場景的擴充，將進一步推升基礎設施需求，尤其矽光子技術的發展。

本次富邦證以「籌碼沉澱後、主流股再起」為主題，邀請台光電 (2383-TW)、英業達 (2356-TW) 等數十家知名企業，以及產學界菁英進行交流。

富邦證觀察，國際資金輪動，AI 股資金效應已從基礎設施的數據中心晶片，逐漸朝應用領域擴散，顯見這波 AI 技術落地到產業應用場景推升基礎設施的需求，形成正向循環，台系 AI 供應鏈可望受惠。

本次論壇富邦證將向投資人分享「AI 機器人應用與發展」，內容包括技術導入、關鍵零組件的組成，以及資料中心或超級電腦的應用所帶來的助益。

隨著 AI 應用與數據中心擴建，既有數據傳輸方式已成瓶頸，矽光子技術的發展，可提供高通道數目和高傳輸速率的需求，富邦證將探討相對應的矽光子元件和晶片技術。

富邦證認為，上半年 AI 類股在市場資金高度簇擁之下，成為今年市場投資主軸，整體族群股價向上，然個別企業受惠程度不一，主流股短線股價飆升，修正在所難免，如何精選 AI 供應鏈中具未來性和成長性的投資標的，是此次關切的焦點。