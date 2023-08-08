派拉蒙將以16.2億美元向KKR出售Simon & Schuster 收益用以償債

派拉蒙全球 (Paramount Global) (PARA-US) 周一 (7 日) 發布財報，同時宣布將以 16.2 億美元的價格將圖書出版商 Simon & Schuster 出售給私募股權巨頭 KKR。

在 KKR 進軍圖書出版領域的數月前，派拉蒙取消將 Simon & Schuster 出售給競爭對手蘭登書屋 (Penguin Random House) 的初步協議，估值 22 億美元，係因聯邦法官拒絕該合併協議並向政府發出危險訊號。

派拉蒙周一收高 2.94%，盤後再漲 4.72%，報每股 16.85 美元。

派拉蒙高層在周一的財報電話會議上表示，出售 Simon & Schuster 的收益將用於清償公司債務。

財務長 Naveen C5hopra 周一表示，公司在與蘭登書屋協議取消時收到的 2 億美元終止費，以及公司削減股息時節省的資金，也將用於降低杠桿率。

根據外媒此前報導，派拉蒙一直在考慮出售 BET Media Group 的多數股權，該公司旗下擁有 BET 有線電視網路和工作室、VH1 以及串流媒體服務 BET+。

派拉蒙執行長 Bob Bakish 周一在電話會議上表示，他不會對任何具體舉措發表評論，但公司對分拆、收購和合作以提高股東價值的舉措均持開放態度。

派拉蒙 Q2 (6/30 止) 財報關鍵數據

營收：年減 2% 至 76.2 億美元

淨損：2.99 億美元或每股 48 美分

相較於第二季淨損，派拉蒙去年同期獲利 4.19 億美元，即每股 62 美分。

派拉蒙營收較去年同期下滑，係因該公司電視業務再次受廣告營收下降所拖累。

由於企業擔憂經濟衰退前景而縮減開支與廣告預算，使媒體公司一直受困於疲弱的廣告市場，尤其是對傳統電視業務的影響。

電視廣告部門營收年減 10%，電視業務整體營收下降 2% 至 51.6 億美元。

高層周一表示，第三季傳統電視的廣告營收將與上半年相似，但第四季預計有所改善。

然而，Paramount + 和 Pluto 上的廣告營收仍預計增長。由於用戶增長停滯，媒體公司一直依靠廣告來實現其串流媒體業務的獲利。

派拉蒙串流業務的廣告營收增加 21%。截至第二季末，Paramount+ 擁有約 6100 萬訂閱者，訂閱營收年增 47% 以上達 12.2 億美元。

Paramount + 近日與 Showtime 串流 app 合併並漲價。Chopra 表示，漲價推動了每位用戶平均營收 (ARPU) 和整體串流營收，公司明年將充分看到此一變化的好處。

漲價以及推出廣告版的訂閱類別，這兩大作法讓媒體公司可將串流媒體業務推向獲利。Chopra 指出，國際市場也會推出定價和訂閱類別的變動。派拉蒙認為，隨著時間的推移，公司音內容組合強大，仍有漲價空間。

與此同時，派拉蒙電影業務營收年減 39% 至 8.31 億美元，其中包含 2022 年國內票房最高電影《捍衛戰士：獨行俠》的上映。