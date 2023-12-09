〈紐約匯市〉美非農就業激勵美元攀高 日元回落至144以下

美元周五 (8 日) 攀高，主因是最新數據顯示美國 11 月就業成長加速，且失業率下滑，代表勞動力市場仍強勁。這也幫助美元兌日元收復本周稍早的部分失土，日元走軟並回到 144 以下。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.3%，報 104，本周周線小幅上漲。

日元兌美元下滑 0.52% 至 144.35，前一日曾創將近一年來最大升幅。

美國勞工部周五公布，11 月非農就業新增 19.9 萬人，超越分析師預測的 18 萬人，失業率下降到 3.7%。意外強勁的數據，代表市場對 Fed 最快明年第 1 季就降息的揣測言之過早。

渣打銀行全球 G10 外匯研究主管 Steve Englander 說：「目前為止，數據中沒有足以迫使 Fed 改變觀望立場的理由，而市場明顯站在另一邊。」

數據公布後，美國短期利率期貨交易員削減對 3 月降息的押注，如今認為 Fed 比較有可能在 5 月降息。3 月啟動降息的機率原本為 60%，非農出爐後降到 50% 以下。

Amberwave Partners 共同創辦人 Stephen Miran 說：「我認為，在短期內，美國利率市場對 Fed 轉趨鴿派的預期有些過高。金融情勢從 11 月起大幅寬鬆，基本上就代表 Fed 還不需要透過降息火上加油。」

在非農就業報告公布之前，日元兌美元周五稍早曾勁揚 1.2%，延續周四大漲 2% 的氣勢，動能來自日本銀行 (央行) 總裁植田和男發表迄今對考慮終結負利率最明確的談話。

儘管日元兌美元周五走低，本周仍是連續第四周周線上揚。

分析師認為，若沒有更多來自日銀的動能，日元恐怕難以再出現顯著的升勢。

渣打銀行的 Englander 說：「日銀處境顯然和其他央行在 2021 年底的狀況一樣。讓日本繼續擁有世界上最低實質利率的理由，此刻已經不是很足夠，問題在於，日銀希望花多少時間讓市場做好準備？」

日元兌其他貨幣的漲勢，在周五歐洲盤期間就開始縮小。所有貨幣中，日元兌高殖利率貨幣的表現最好，例如英鎊兌日元周五一度觸及兩個月低點。不過到了紐約尾盤，英鎊翻紅上揚 0.66% 至 181.88。

歐元兌美元周五下滑 0.31% 至 1.07585，英鎊兌美元走軟 0.38% 至 1.255，兩者本周周線都下滑。

澳幣兌美元貶值 0.32% 至 0.65795，離岸人民幣也走低 0.27% 至 7.1877。

中國周四公布，11 月出口出現六個月來首次成長，但進口萎縮。

加密貨幣方面，比特幣上漲 1.58% 至 43981 美元，徘徊在 2022 年 4 月迄今最高點附近。

截至周五 (8 日) 台灣時間約 6:00 價格：