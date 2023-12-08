非農就業數據今晚登場!蘋果iPhone四分之一產能轉印度！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 50 分)

■道瓊指數：下跌 - 14，跌幅 -0.04% 至 36152。

■那斯達克 100 指數：下跌 -32.50，跌幅 -0.20% 至 16006.25。

■標普 500 指數：下跌 -4.00，跌幅 -0.09% 至 4585.50。

【今日總經數據】美國 11 月裁員報告顯示就業市場趨於平衡，續請失業金人數大幅下滑，市場靜待今晚非農就業數據。

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二、美股盤前關注重點

1. 11 月企業裁員數增加，但續請失業金人數下滑：昨日 Challenger 公布美國 11 月裁員報告，自 3.6 萬人增加至 4.5 萬人。其中裁員產業排名前三的分別為零售業、科技業以及金融業，今年以來截至 11 月裁員人數已達 68.6 萬人，為 2020 年以來最高。

11 月招聘數降至 1.5 萬人，今年以來截至 11 月，招聘數達 77.5 萬人，創 2015 年以來低。整體來看，報告顯示美國就業市場正在放緩，企業招聘也有所減速，預期裁員人數將持續到新年。

美國上週出請失業金人數增至 22 萬人，與市場預期相符，續請失業金人數大幅降至 186.1 萬人，遠低於市場預期的 191 萬，創 7 月以來最大降幅。市場靜待今晚非農就業數據公布。

2. 蘋果計劃在印度擴大生產 iPhone：據報導，蘋果 (AAPL.US) 將預計在印度擴大生產 iPhone，預計每年生產 5,000 萬部 iPhone，約佔 iPhone 年產量的四分之一。目前富士康正在印度南部建設工廠，預計將於明年 4 月開始運營，目標在未來 2~3 年內每年生產 2000 萬部 iPhone 和其他設備，且據稱，富士康預計在印度建立第二座類似工廠。

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3. 輝達 CEO「美國國防法案變動對公司供應鏈不影響」：輝達 (NVDA.US) 首席執行長黃仁勳今日表示，一條旨在加快美國半導體項目建設的措施被從必需通過的國防立法中刪除後，輝達表示供應鏈不會受此影響。黃仁勳表示，輝達希望在美國生產芯片，但在那之前供應鏈須保持穩定。(參考資料：豐雲學堂美股盤前資訊)