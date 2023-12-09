台積電公布營收、11月CPI仍處高檔、超微最新AI晶片台廠出列 本周大事回顧

台積電周五 (8 日) 公布 11 月營收 2060.26 億元，雖月減 15%，但為今年次高；主計總處周三 (6 日) 公布 11 月 CPI 指出，目前通膨仍處於高檔；超微發布最新 AI 晶片，台灣供應鏈廠商出列。以下為本周大事回顧：

台積電 11 月營收 2060 億元月減 15% 前 11 月達 1.98 兆元

晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 周五 (8 日) 公告 11 月營收 2060.26 億元，為今年次高，月減 15.3%、年減 7.5%；累計前 11 月營收約 1.98 兆元，年減 4.1%。展望後續，台積電認為，雖然終端市場疲弱，客戶持續控管庫存，但隨著 PC、手機客戶需求趨於穩定，加上 AI 持續強勁，推升 3 奈米量產動能，明年預計會是健康成長的一年。

我通膨處高檔 11 月 CPI 年增 2.9% 多種水果漲超過 5 成

主計總處周三 (6 日) 公布 11 月我國消費者物價指數 (CPI) 年增率 2.90%，為 3 個月來相對低點，但仍逼近 3%，顯示通膨壓力還是不小，其中，368 個查價項目群中，番茄、香蕉和番石榴 (芭樂) 漲幅超過 50%，還有不少蔬菜漲幅在 20% 上下，造成整體食物類漲幅 5.63%，為主要通膨來源。

超微發表 MI300 系列 AI 新品 看好市場規模四年內突破 4000 億美元

超微 (AMD-US) 周三 (6 日) 推出新一代人工智慧 (AI) 晶片，瞄準由輝達 (NVDA-US) 主導的市場，執行長蘇姿丰也對 AI 晶片市場做出驚人預測，預估未來四年市場規模將攀升至逾 4000 億美元，是 8 月預測值的兩倍以上。

超微進一步指出，包括技嘉、緯創、緯穎以及英業達是 MI300X 的供應廠商。

14 奈米列關鍵技術進行控管 王美花：保證廠商不受影響

國科會周二 (5 日) 公告 22 項關鍵技術將受到管制，其中包括兩項半導體技術，分別為 14 奈米以下製程以及異質整合先進封裝技術。外界質疑是否限制業者活動，對此經濟部長王美花周三 (6 日) 受訪時保證，台灣廠商不受影響。

美方明年 1 月來台說明晶片禁令 王美花：面對面溝通對台灣是需要的

美國擴大對中國半導體管制出口禁令，並規劃明年 1 月來台向台科技廠說明。對此，經濟部長王美花周一 (4 日) 回應，由於台灣半導體相關產業業者多，讓台廠能面對面溝通了解美方執法機關想法，對台灣也是需要的。

電子五哥公布 11 月營收

廣達 (2382-TW) 11 月營收 1036.01 億元，月增 13.4%，創下今年以來單月新高。廣達指出，在筆電出貨量表現改善之下，帶動 11 月整體營收。

緯創 (3231-TW) 11 月營收 764.35 億元，月減 2.51%，年減 13.73%，累計前 11 月營收 7918.8 億元。緯創表示，第四季整體出貨量將與第三季持平。

仁寶 (2324-TW) 11 月營收 846.4 億元，月減 3.3%，年增 4.1%。累計前 11 月營收 8771.77 億元，年減 12.3%。仁寶表示，11 月營收較上月下滑主要是因為非 PC 產品出貨量減少。