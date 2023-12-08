〈焦點股〉超微推最新AI晶片 帶動台廠AI供應鏈股價走揚

超微 (AMD-US) 近日發布最新 AI 晶片 Instinct MI300 系列，同時公布供應鏈廠商，其中包括緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW) 以及英業達 (2356-TW)，帶動今 (8) 日股價皆有上揚表現。

超微指出，緯創、緯穎以及英業達是 MI300X 的供應廠商。緯創今日開高，一度拉升至 95.4 元，不過隨後漲幅收斂，在平盤附近震盪，成交量 3.3 萬張。緯穎同樣開高，最高來到 1770 元，盤中雖一度翻黑，不過隨後止跌，漲幅約 0.58%。英業達漲幅則相對強勁，盤中漲幅約 1.44%，成交量 2 萬張。

Instinct MI300 系列新品與輝達 (NVDA-US) 直球對決，包括 MI300A 與 MI300X，其中 MI300A 已經進入量產，MI300X 則已開始出貨。超微表示，MI300X 在部分 AI 模型進行推論 (inference) 時，效能可比輝達的 H100 HGX 高出 60%。

超微也透露，目前包括微軟 (MSFT-US)、OpenAI、甲骨文 (ORCL-US) 以及 Meta(META-US) 皆是客戶。超微執行長蘇姿丰樂觀預測，AI 晶片產業規模在 2027 年有望突破 4000 億美元。