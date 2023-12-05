聲援鄰國瑞典 丹麥工會採取行動抵制特斯拉

特斯拉 (TSLA-US) 在瑞典的勞資衝突正蔓延至鄰國丹麥。該國最大工會的運輸工人周二 (5 日) 表示，他們將採取行動聲援瑞典工人，對抗這家總部位於美國德州的汽車製造商。

特斯拉在全球都沒有加入工會，但瑞典工人要求該汽車製造商簽署集體談判協議，因瑞典大多數員工都簽署了集體談判協議。特斯拉在瑞典沒有製造工廠，但有許多服務中心。

丹麥工人聯合會 3F 表示，在瑞典碼頭工人封鎖了特斯拉汽車的接待處後，有人猜測特斯拉把汽車運往丹麥港口，然後用卡車運往瑞典。

3F 發表聲明表示：「具體來說，這意味著碼頭工人和司機將無法接收和運輸特斯拉汽車前往瑞典。」「基於同理心，這種模式再也行不通了。」

丹麥西海岸 Esbjerg 的 3F Transport 負責人李克 (Jakob Lykke) 告訴當地《Jydske Vestkysten 日報》，這個丹麥第五大城市是特斯拉汽車乘船抵達的唯一港口。

他說，「因此，從 12 月 20 日起，我們不會像往常一樣將他們的汽車開下船。」這當然也可能影響丹麥市場。

3F 負責人維拉森 (Jan Villadsen) 表示，這「給特斯拉帶來進一步的壓力。 我們自然希望他們盡快坐到談判桌前，簽署協議」。

他說，「雖然你是世上最富有的人之一，但你不能只為自己制訂規則。我們在北歐勞動市場上有些協議，如果想在這裡做生意，就必須遵守​​這些協議。」

瑞典強大的金屬工人工會 IF Metall 的 130 名成員 10 月 27 日在全國各地的 7 個維修電動車的工廠舉行罷工，要求達成集體談判協議。

瑞典機械工人停止為特斯拉汽車提供服務，包括郵政工人在內的許多工會也加入了聲援 IF Metall 要求的浪潮。瑞典四大港口的碼頭工人也停止特斯拉汽車的交車，以給這家汽車製造商帶來更大的壓力。

特斯拉上個月透過瑞典運輸局對瑞典政府提起訴訟，因該國郵政工作人員停止寄送特斯拉的新車牌照。