WGC：地緣政治和央行買盤將在2024年繼續推升金價

世界黃金協會 (WGC) 表示，在經歷 2023 年的飆升之後，金價本周再創新高，地緣政治緊張局勢結合央行持續購買的趨勢，應該會導致明年的需求保持韌性。

黃金周一 (4 日) 突破每盎司 2100 美元，隨後略有回落。周五 (8 日) 早盤現貨金價徘徊在每盎司 2030 美元左右。

WGC 周四 (7 日) 發布《2024 年黃金展望》報告指出，許多經濟學家目前預計美國將實現「軟著陸」，對全球經濟有利。

該行業機構指出，從歷史上看，軟著陸環境「對黃金來說並不是特別有吸引力，導致平均回報持平甚至略呈負值」，「也就是說，每個周期都是不同的。這次適逢許多主要經濟體的關鍵選舉年，地緣政治緊張局勢加劇，加上央行持續購買，可能為黃金提供額外支撐。」

其策略師還指出，軟著陸的可能性「不是完全確定」，而全球仍然可能衰退。

WGC 補充說：「這應該會鼓勵許多投資人在其投資組合中持有有效的對沖工具，像是黃金。」

WGC 表示，2023 年對黃金需求最重要的兩個事件是矽谷銀行倒閉和哈馬斯對以色列的襲擊，並估計地緣政治事件在今年讓金價上漲 3% 至 6%。

報告展望 2024 年表示：「包括美國、歐盟、印度和台灣都將舉行重大選舉，投資人對投資組合對沖的需求可能會高於正常水平。」

WGC 首席市場策略師瑞德 (John Reade) 周四表示，明年金價可能會保持區間波動，但幅度不大。預計會對個別經濟數據點做出反應，這些數據點會預示聯準會政策可能採取的行動，直到第一次降息出現。

根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，市場目前預計聯邦基金利率最早將於明年 3 月首次調降 25 個基點。

然而，即使降息通常被視為對黃金來說是個好消息，因為現金回報下降，存款戶轉向其他地方尋找高收益投資；但瑞德強調，有兩個因素可能意味著「預期的政策利率放鬆對黃金來說，可能不如表面看來那麼樂觀」。

首先，如果通膨的降溫速度快於利率的降溫速度，一如人們普遍預期，那麼實際利率仍將保持在高點。其次，低於預期的成長可能會打擊黃金消費需求。

瑞德說，「我並不是說利率必須回到 0 才能重新點燃需求，但美國首次降息和其他重要經濟體的降息相結合，可能會改變對黃金的情緒。」

WGC 表示，黃金的另一個支撐因素是央行的進一步購買。

過去幾年，各國央行一直是全球黃金市場需求的主要來源，2023 年可能會是創紀錄的一年。WGC 預計這種情況將在 2024 年繼續下去。

瑞德表示，該組織對 2022 年央行購買量的大幅增加感到驚訝，且購買步伐今年仍在繼續。

WGC 在報告中估計，2023 年央行需求將使金價上漲 10% 以上，並指出，即使 2024 年沒有達到相同的高度，高於趨勢的買盤仍將為金價帶來額外的提振。