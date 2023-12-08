海運運價低迷 貨櫃三雄11月營收年衰3成起跳

由於市場需求疲弱、運價持續低迷，貨櫃三雄今 (8) 日公布 11 月合併營收均為年減 3 成起跳，前 11 月合併營收年減也均超過 5 成。

長榮 11 月合併營收近 227 億元，月減 2.84%，年減 37.11%，累計前 11 月合併營收 2530.87 億元，年減 57.68%。

陽明 11 月合併營收 109.19 億元，月減 3.39%，年減 44.32%，累計前 11 月合併營收 1301.21 億元，年減 63.81%。

萬海 11 月合併營收 86.18 億元，月增 5.48%，年減 33.65%，累計前 11 月合併營收 918.64 億元，年減 62.87%。

萬海表示，時序進入近洋傳統旺季，觀察到年節前市場需求持續回溫，運價和貨量穩步增加，已積極調整航線來回應客戶需求。

不過，據法國海運諮詢機構 Alphaliner 最新航運市場供需成長預測，今年供給成長為 8.2%，需求成長為 1.4%，明年供給成長為 9.3%，需求成長為 2.2%，顯示明年供給過剩的狀況無法解除。

而 Alphaliner 統計，截至 11 月 20 日全球約有 4.4% 貨櫃船隊 (約 121 萬 TEUS) 處於閒置狀態，其中 12500TEUS 級以上貨櫃船閒置略微上升，船舶供給和需求成長幅度差異達 7%。

陽明不諱言，近期主要國家製造業 PMI 指數仍低迷，中國復甦疲軟，依明年船舶供給狀況預測，市場運價仍有一定程度壓力。