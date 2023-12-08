王道銀行將布局星澳 駱怡君拋三年計畫目標每年獲利成長30%

王道銀行 (2897-TW) 今 (8) 日舉辦耶誕點燈及感恩音樂會，董事長駱怡君、集團榮譽董事長駱錦明父女暌違多年連袂出席，對於營運展望，駱怡君表示，已經訂定接下來的三年計畫，主軸為 「Dig Deep」，意即往下挖深，駱錦明進一步透露，每年獲利目標成長 30%，此外，東南亞明年也有進展，將拓展新加坡、澳洲市場，可望申設辦事處，但不一定都是銀行，星加坡可能從創投開始。

駱怡君說明，Dig Deep 將是往後三年的發展主軸，現在王道銀行已經有好的表現，接下來要做好基礎建設，更加穩固，再接續深入服務每一位客戶，駱怡君強調，每年營運都要成長，會持續努力，至於明年的挑戰，就是如何在國際站穩腳步，找到對的方向與好的團隊。

駱錦明會後受訪也對女兒表現相當肯定，他指出，最近三年的業績相較過去，每年至少 30%、40% 的成長，今年更邁出一大步，EPS 已接近 1 元，接下來有更遠大的計畫，未來三年營運可望有很大的成長。駱錦明說，所有同仁對於創新的產品、ESG 永續經營都有很多計畫，此外，過去的投資組合會有很大的翻修，減少低收益率的部位，增持高收益產品，並致力開發減碳的產品。

駱錦明表示，未來將著重在消費金融，個金業務越來越好，企金是老本行本來就很不錯，尤其我們在香港、美國的國際業務，做得相當不錯，而東南亞明年也有計畫，將布局新加坡、澳洲市場，有機會申設辦事處，其中，新加坡據點會用不同的形式，因為銀行太多了，可能從創投開始，不過，還是要等到董事會通過，才能對外公布。

對於未來三年計畫的獲利成長目標，駱錦明透露，希望能有 30% 的成長；媒體詢問，接下來是否有增資計畫，駱錦明則回應，目前還不需要。

駱怡君致詞時指出，接任董事長 3 年，在所有同仁共同努力下，王道銀行不斷往前進步，不僅銀行本業達到倍數成長，今年前三季的個體稅後純益達到新台幣 21.4 億元， EPS 達 0.74 元，若不計入去年因為租賃合併案挹注的 30 億元一次性獲利，今年表現不只開創轉型商銀後的新高，更是自 1999 年台灣工銀成立以來 20 多年的歷史新高。

駱怡君表示，近年除了持續在個人金融業務上持續精進，強化數位金融服務，更結合企金與個金、線上與線下，開始拓展理財服務；此外，在企業金融方面，我們持續拓展客源，開始建置 MME 客戶基群，發展 OBU 業務，不斷地優化各項獲利動能。

王道銀行今天同步公布 11 月合併稅前盈餘 3.32 億元，累計前 11 月稅前盈餘 41.83 億元，每股稅後純益 (EPS) 0.87 元，截至今年 11 月底，每股淨值 13.21 元。