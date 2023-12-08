〈台幣〉強升1.55角至31.374元 處4個月來高價位整理區

新台幣今 (8) 日強勁升值，終場收在 31.374 元，升值 1.55 角，升幅 0.49%，在主要亞幣中升幅最為劇烈，台北外匯經紀公司成交值擴大至 11.47 億美元，激勵台股加權指數終場收漲 105 點，以 17383.99 點作收；法人指出，目前新台幣處 8 月以來的相對高價位置整理區，反映美國聯準會有望持續停止升息，國際資金流入。

新台幣今日以 31.46 元、升值 6.9 分開出後，全日維持升值格局，最高來到 31.319 元，高低價差 1.41 角，終場收在 31.374 元，升值 1.55 角，升幅 0.49%。

主要亞幣中，由於外資積極流入台股，新台幣升值達 0.49% 最多，韓元升 0.3%，港幣和星元處平盤左右震盪，人民幣貶值約 0.1%，日圓和泰銖則是重挫約 0.5%。

法人分析，美國有小非農之稱的 ADP 最新就業報告顯示，11 月民間就業人數增加 10.3 萬人，遠低市場預期 13 萬人，同時，美國 10 月職位空缺數僅 873.3 萬，也降至 2021 年初以來最低，顯示就業市場正在逐漸降溫，市場等待周五美國非農就業最新報告，預期下周聯準會 (Fed) 利率會議將持續暫停升息，美債殖利率可望持續回落。