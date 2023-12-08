王道銀美元高利活存喊出5%超搶手 新台幣定存最高2%

各家銀行近來紛紛祭出美元高利存款優惠吸金搶客，王道銀行推出 5% 優利，不僅不限新、舊客戶，更無資產申請門檻，活動至明 (2024) 年 2 月底止，每人優惠額度為 100 萬美元，此外，新台幣 6 個月期定存年利率喊出 2%，引發高度迴響，王道銀表示，已經兩度追加額度，以滿足市場需求，想搶高利的民眾得要加快腳步了。

近兩年來，美元呈現走強趨勢，即便近期出現高點回落，但作為全球主要貨幣，憑藉其利差優勢，仍是許多民眾外幣投資理財的首選。不過，專家建議民眾多比較、看仔細活動內容，聰明布局美元資產配置，才能穩健賺取較高的利息收入。

就市場上各家美元優利活儲利率來看，以渣打銀行美金活存專案利率最優，達成條件累計各項加碼回饋後，最高可享三個月 5.88% 及 5.98% 的年利率，不過，此案限該行「優先理財貴賓」、「優先私人理財貴賓」，即與該行往來資產達等值須達新台幣 300 萬元或 3000 萬元以上者，才可申請該美元高利活存專案。

王道銀行推出無設立高資產客戶等門檻的美元活存 5% 優利專案，為期 4 個月，不限新舊客戶與資產級別，只要活動期間首次自他行轉 (匯) 入單筆新台幣 5 萬元 (含) 以上至該行新台幣活儲帳戶，且於王道銀線上完成任一筆以台幣兌換美元換匯交易，即可享美元優惠年利率 5%，每人最高優惠額度為 100 萬美元。對消費者而言，申請門檻既親民且簡單入手，可輕鬆無負擔賺取高利息。

若民眾不想肩負匯率波動的風險，也可評估新台幣高利定存，其中，王道銀行推出新台幣 6 個月期定存年利率 2% 優惠，為目前市場上 6 個月期定存優惠利率最高者，單筆定存最低起存金額為 1 萬元、上限 300 萬元，不限承作筆數，可同時滿足想累積第一桶金的小資族以及資金較豐厚的族群。