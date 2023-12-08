【量大強漲股整理】IC設計掀起比價效應，領先預告，Q4旺季將至，該如何選挑選【潛力股】?

今日台股在 AI 概念股以及半導體領軍之下，加上 IC 設計族群走強，終場漲 105.25 點，收 17383.99 點，成交量 3061.14 億元。

看一下三大法人: 外資買超 152.09 億元；投信買超 6.16 億元；自營商賣超 35.89 億元，三大法人合計買超 122.36 億元。

今日台股在熱錢帶動下，盤中攻上 17465.35 點，一度大漲逾 185 點，盤面由電子推升大盤氣勢如虹，指數更收復五日、十日線上，(2454-TW) 聯發科，表現亮眼，成為支撐大盤走揚的重要主力，IC 設計股今日群起點火，挾 AMD 發表新品，AI 題材再度炒熱；雖本波台股突破 7/31 今年高點，但近 2 週卻也進入高檔區橫向震盪，顯見指數進入今年第二季及第三季密集套牢區，主要是因為外資年度假期將到，高檔獲利調節，不過有選舉前夕內資行情持續，所以也沒必要向下大幅砍殺賣股，屬合理的動作；盤面類股輪動速度仍快，以個股題材表現為主，但上演一日行情，短線大行情不易形成，所幸盤面依舊保持偏多格局，推測盤勢應維持高檔震盪格局；靜待今晚美國公布的非農就業報告以及下周 12 月的 FOMC 利率決策會議，將牽動未來的行情。

個股方面， (2330-TW) 台積電，今日公告 11 月營收 2060 億元，仍創今年次高，上漲 4 元、 (2454-TW)聯發科，漲勢強勁，上漲 12 元，站穩 940 元大關；AI 題材再度炒熱，挾 AMD 發表新品，帶動概念股，(5269-TW)祥碩，再波段新高，大漲 4.32%，主機板的，(3515-TW)華擎，盤中一度勁揚 9.5%、帶動台廠 AI 概念股走揚；包括 (6669-TW) 緯穎，漲 1.16%， (2376-TW) 技嘉，則是開高後回檔，終場翻黑，汽車零組件相對撐盤，(1319-TW) 東陽，守穩五日線、(1524-TW)耿鼎，盤中急拉漲停，(1568-TW)倉佑)、堤維西 (1522-TW) 皆有所表現，高價 IC 設計股上演比價效應， (3443-TW) 創意，尾盤強攻漲停，千金股王，(3661-TW) 世芯 - KY，雖在盤中闖出天價 3445 元，卻在尾盤翻黑，終場跌 1.04%、中低價 IC 設計類股買氣同樣火熱， (6462-TW)神盾、 (6684-TW)安格，亮燈漲停， (8054-TW)安國，漲 4.41%、 (6695) 芯鼎，漲 1.97%、(3527-TW)聚積，一度攻頂，終場漲 8.76%，(2388-TW) 威盛，開低走高漲 4.82%

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IC 設計掀起比價效應，領先預告

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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