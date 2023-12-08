美食-KY 11月中國營收谷底復甦 看反彈態勢延續至明年

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW) 今 (8) 日公告 11 月合併營收 16.98 億元，月增 3.96%，年增 3.9%，處平穩狀態，近月並未明顯大幅變化，美食表示，11 月在中國營收不減反增，月增逾 6%，顯示當地消費者對現製烘焙產品的需求並未消失，看好明年中國門市營業額將持續反彈。

美食第三季在中國關閉 14 家店，藉此強化經營體質，因而在中國市場的業績表現受到投資人關注。

美食指出，中國消費需求放緩，但 11 月在中國營收不減反增，較 10 月逆勢成長超過 6%，單店營業處谷底反彈，即便中國市場短期內存在消費降級的挑戰，但城市消費者對現製烘焙產品的需求並未消失，預料中長期仍將伴隨所得上升，持續成長，看好明年門市營業額將反彈。

而美食在美國市場快速發展，11 月合併營收年增率逾 10%，連續 33 個月正成長，美食說明，85 度 C 獲全球權威品牌價值調查機構 Interbrand 的認證，最新公布的 2023 年度榜單中，連續 13 年入選台灣最有價值品牌，也是連續 8 年成為唯一上榜的餐飲業者，有助品牌能見度持續上升。

美食在美國市場營收 3 年內成長超過 70%，隨著台灣餐飲品牌近來相繼布局美國，當地台式美食市場不斷擴張，美食樂觀看，有利 85 度 C 展店。