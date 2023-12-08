正瀚生技年底掛牌創新板 12/12競拍開標

正瀚生技 (6534-TW) 預計年底前正式掛牌創新板上市，配合初次上市前公開承銷，對外競價拍賣 5145 張，競拍底價為 55.56 元，並將於 12 月 12 日開標，暫定每股發行價格 60 元。

正瀚營運核心為研發、生產及行銷新一代永續農業所需的植物生長調節劑與肥料，擁有多張農業新藥藥證，包含 13 張美國 EPA 核發的原體登記證，已經取得 12 件專利，以及 29 件申請中專利。

其中，植物生長調節劑使農產品能擺脫環境限制，對抗極端氣候、減少碳排放及對水的依賴，讓糧食與經濟作物能有更高的質量，除了協助農民改善生活，更可減緩全球糧食危機。

另外，專用性肥料開發出全球首個富肽產品，除了可以減少 20% 肥料用量外，在水稻、茶葉、咖啡等大規模測試下，作物產量也未減量，此產品已完成客戶田野測試，由於該產品可大幅降低肥料使用量，並達到減碳效果，客戶潛在需求龐大，目前待旗下彰濱廠區設備到位、試產後，即可放量生產。

正瀚表示，公司成立以來平均毛利率達 8 成以上，且連年獲利，去 (2022) 年每股純益 4.79 元，為近五年新高；今 (2023) 年前三季稅後純益 5.39 億元，每股純益 5.56 元。累計前 11 月營收 14.41 億元，年增 1.69%。